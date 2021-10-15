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BioNTech и Pfizer запросили разрешение в ЕС на вакцинацию детей в возрасте 5-12 лет

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Пятница 15 октября 2021 19:38
BioNTech и Pfizer запросили разрешение в ЕС на вакцинацию детей в возрасте 5-12 лет Фото: BioNTech и Pfizer запросили разрешение на вакцинацию детей (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Pfizer и BioNTech запросили лицензию на вакцинацию против коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Производители вакцин обратились в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании BioNTech.

Таким образом в Европе может быть впервые разрешена иммунизация против коронавируса детей в этой возрастной категори.

Pfizer и BioNTech заявили, что они предоставили необходимые данные в EMA. В том числе - результаты поздних стадий исследования.

Компании протестировала вакцину у более чем 2200 детей в возрасте от шести месяцев до 11 лет. Для детей использовали меньшую дозу, чем обычно вводят взрослым.

Разработчики вакцины заявили, что результаты исследований показали "сильный иммунный ответ" у детей. Также они уверяют, что вакцина безопасна для детей.

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