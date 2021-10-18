ru ua
Пн, 18 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В ЕС готовятся вакцинировать от COVID детей 5-11 лет: регулятор изучает заявку Pfizer

Новина українською →
Брюссель, Понедельник 18 октября 2021 19:25
В ЕС готовятся вакцинировать от COVID детей 5-11 лет: регулятор изучает заявку Pfizer Фото: в ЕС хотят вакцинировать от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) приступило к изучению заявки компании Pfizer/BioNTech на использование ее вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Сообщается, что решение будет принято в течение нескольких месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз ЕМА.

"EMA приступило к оценке заявки на использование вакцины BioNTech/Pfizer против COVID-19, Comirnaty, среди детей в возрасте от 5 до 11 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что комитет агентства по лекарствам для человека изучит данные о вакцине, включая результаты продолжающегося клинического исследования с участием детей в возрасте 5-11 лет. На основании сделанных выводов будет принято решение о рекомендации о ее использования.

О решении EMA сообщит, как ожидается, в течение двух месяцев, если для его принятия не потребуется дополнительная информация.

Напомним, Pfizer и BioNTech 15 октября запросили лицензию на вакцинацию против коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Вакцинация
NEWS
В "красной" зоне карантина уже пять областей: где и какие ограничения ввели
В "красной" зоне карантина уже пять областей: где и какие ограничения ввели
DAILY
Деоккупация Крыма. Как Украина намерена возвращать полуостров
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Деоккупация Крыма. Как Украина намерена возвращать полуостров