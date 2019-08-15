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Регулятор вдічі знизив тариф "Укренерго" на передачу електроенергії

Новини » Економіка    15.08.2019 - 16:43
Регулятор вдічі знизив тариф "Укренерго" на передачу електроенергії
Фото: ЛЕП (Віталій Носач, РБК-Україна)

Новий тариф вступить в силу з 1 жовтня

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), внесла зміни до своєї постанови від 12 липня 2019 року про тарифи для НЕК "Укрэнерго". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію НКРЕКП в Facebook.

Згідно з повідомленням, з 1 жовтня вдвічі знижено тариф на послуги з передачі електричної енергії НЕК "Укренерго", а саме до рівня 159,3 грн/мвт.год (без ПДВ).

"Також, враховуючи зазначене рішення, регулятором прийнято рішення про схвалення проектів постанов НКРЕКП, згідно з яким з 01.10.2019 скориговані тарифи на послуги з розподілення електроенергії для операторів систем розподілу", - йдеться в повідомленні.

Регулятор вдічі знизив тариф &quot;Укренерго&quot; на передачу електроенергії

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила тарифи для НЕК "Укренерго" на II півріччя 2019 року. Зазначалося, "Укренерго" у новому ринку буде мати два тарифи: на передачу електроенергії - 347,4 грн/ МВт год і на диспетчерське управління - 8,9 грн/МВт ч.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів 14 серпня схвалив зміни в механізм функціонування спеціальних публічних зобов'язань (ПСО) на ринку електричної енергії.

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