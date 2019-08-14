Правительство одобрило изменения в ПСО на рынке электроэнергии

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Пока неизвестно, какие именно изменения принял Кабмин

Правительство одобрило изменения в механизм функционирования специальных публичных обязательств (ПСО) на рынке электрической энергии. Такое решение было принято в ходе заседания Кабинета министров в среду, передает корреспондент РБК-Украина.

Решение проголосовано по сокращенной процедуре. Стоит отметить, что данный проект не включен в повестку заседания правительства. Однако рассмотрение проекта анонсировал глава Министерства энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

"Сегодня… мы вносим отдельные изменения в ПСО, которые предоставят возможность крупным потребителям электрической энергии, в частности, металлургам, феросплавщикам и другим значительно снизить ту цену, которую они имеют сегодня", - анонсировал глава Минэнерго.

В ответ на это представитель президента в Кабмине Андрей Герус заявил, что данное решение было внесено в повестку дня как п. 4.52 с голоса и без предварительной публикации для общественного обсуждения. По его словам, постановления о ПСО должны быть направлены на рассмотрение Кабмина Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

"Мне сообщили в НКРЭКУ… они категорически против такой версии ПСО, поскольку необходимо думать не только о крупных предприятиях, но и средних/мелких предприятиях, водоканалах", - отметил он.

Какие именно изменения были внесены в механизм функционирования ПСО, на данный момент неизвестно.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман поручил НКРЭКУ снизить тарифы на электроэнергию для промышленности.

Как писало РБК-Украина ранее, 6 августа представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус анонсировал, что через две недели будет подготовлен проект решения об уменьшении цены на электроэнергию для предприятий. Он напомнил, что у президента неоднократно выступали за отсрочку введения рынка электроэнергии.

Так, новая модель рынка электроэнергии заработала в Украине с 1 июля 2019 года. При этом в июне глава государства Владимир Зеленский предлагал Верховной раде отложить запуск рынка электроэнергии на один год.