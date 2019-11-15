Регистрацию Вятровича нардепом обжалуют в Верховном суде

Иск на решение Центральной избирательной комиссии о признании народным депутатом бывшего руководителя Инситута национальной памяти Владимира Вятровича передан судье Кассационного административного суда в составе Верховного суда. Соответствующую информацию РБК-Украина подтвердили в Верховном суде.

Так, ответчиком в деле о регистрации Вятровича нардепом выступает Центральная избирательная комиссия.

"В Кассационный административный суд в составе Верховного суда 15 ноября поступило исковое заявление о признании противоправным установление результатов выборов Центральной избирательной комиссией Украины в части избрания народным депутатом Украины Вятровича, №25 в списках политической партии "Европейская солидарность". Исковое заявление зарегистрировано и передано на рассмотрение судьи", - сообщили в суде.

Напомним, ранее сообщалось, что 14 ноября Центральная избирательная комиссия во время заседания приняла решение о регистрации народным депутатом Украины бывшего руководителя УИНП Владимира Вятровича.

Как писало РБК-Украина, планировалось, что экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович станет народным депутатом Верховной рады текущего созыва после того, как Ирина Луценко досрочно прекратила свои полномочия 4 ноября.