Реєстрацію В'ятровича нардепом оскаржать у Верховному суді

Позов на рішення Центральної виборчої комісії про визнання народним депутатом колишнього керівника Інситуту національної пам'яті Володимира В'ятровича передано судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду. Відповідну інформацію РБК-Україна підтвердили у Верховному суді.

Так, відповідачем у справі про реєстрацію В'ятровича нардепом виступає Центральна виборча комісія.

"До Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду 15 листопада надійшла позовна заява про визнання протиправним встановлення результатів виборів Центральною виборчої комісією України в частині обрання народним депутатом України В'ятровича, №25 у списках політичної партії "Європейська солідарність". Позовна заява зареєстрована та передана на розгляд судді", - повідомили в суді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 14 листопада Центральна виборча комісія під час засідання ухвалила рішення про реєстрацію народним депутатом України колишнього очільника УІНП Володимира В'ятровича.

Як писало РБК-Україна, планувалося, що екс-голова Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович стане народним депутатом Верховної ради поточного скликання після того, як Ірина Луценко достроково припинила свої повноваження 4 листопада.