Регистрацию ФОПов переведут в онлайн: Кабмин утвердил экспериментальный проект

В рамках предложенного экспериментального проекта предоставляется возможность физическому лицу самостоятельно в автоматическом режиме без участия государственного регистратора зарегистрироваться предпринимателем, пройдя аутентификацию и подав заявление на государственную регистрацию программными средствами.

После этого заявление будет передано в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для государственной регистрации.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, с апреля 2020 года услуги в сфере государственной регистрации физического лица - предпринимателя по заявлениям, поданным в электронной форме, представляются через Единый государственный веб-портал электронных услуг "Портал Дія". За этот период (с апреля 2020 года по февраль 2021 года) такими услугами воспользовались больше 300 тыс. человек, из которых около 275 тыс. - успешно.