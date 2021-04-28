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Регистрацию ФОПов переведут в онлайн: Кабмин утвердил экспериментальный проект

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров принял постановление "О реализации экспериментального проекта по государственной регистрации физического лица предпринимателем в автоматическом режиме". ФОПы смогут зарегистрироваться онлайн на постоянной основе.

Решение принято на заседании правительства 28 апреля, которое транслировалось на Youtube.

В рамках предложенного экспериментального проекта предоставляется возможность физическому лицу самостоятельно в автоматическом режиме без участия государственного регистратора зарегистрироваться предпринимателем, пройдя аутентификацию и подав заявление на государственную регистрацию программными средствами.

После этого заявление будет передано в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для государственной регистрации.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, с апреля 2020 года услуги в сфере государственной регистрации физического лица - предпринимателя по заявлениям, поданным в электронной форме, представляются через Единый государственный веб-портал электронных услуг "Портал Дія". За этот период (с апреля 2020 года по февраль 2021 года) такими услугами воспользовались больше 300 тыс. человек, из которых около 275 тыс. - успешно.

Напомним, Кабинет министров 7 апреля принял постановление о порядке выплат физическим лицам-предпринимателям (ФОПам) и наемным работникам за 8 тысяч гривен. Деньги получат только в "красной" зоне работники предприятий, основной вид деятельности вошел в список.

По состоянию на 28 апреля заявки уже подали более 300 тысяч человек. Пенсионный фонд выделил на выплату компенсаций 200 млн гривен.

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