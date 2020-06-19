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Регионы могут возвращаться к жесткому карантину, - Ляшко

Новости » Коронавирус     19.06.2020 - 22:17
Регионы могут возвращаться к жесткому карантину, - Ляшко
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Возвращать жесткий карантин в Украине пока не планируют

Отдельные регионы Украины могут возвращаться к жесткому карантину. При этом говорить о возвращении жестких ограничений на всей территории страны пока рано.

Об этом в эфире телеканала "Интер" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, в областях со значительным уровнем распространения заболеваемости COVID-19 региональная комиссия ТЭБ и НС может самостоятельно вводить противоэпидемические ограничения.

"Они могут вводиться на территории конкретного населенного пункта или относительно конкретных сфер деятельности", - уточнил он.

Напомним, ранее Ляшко оценил возможность возвращения Украины к жесткому карантину из-за роста новых случаев коронавируса.

Добавим, адаптивный карантин в Украине продлили до 31 июля, при этом внедрили новую методику усиления ограничений.

Сегодня Житомирская область усилила карантин, в частности, запретили работу детских лагерей и заведений общепита в помещениях.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Олег ЛяшкоМинистерство здравоохранения Украиныкарантин
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