Регионы могут возвращаться к жесткому карантину, - Ляшко

Возвращать жесткий карантин в Украине пока не планируют
Отдельные регионы Украины могут возвращаться к жесткому карантину. При этом говорить о возвращении жестких ограничений на всей территории страны пока рано.
Об этом в эфире телеканала "Интер" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По словам Ляшко, в областях со значительным уровнем распространения заболеваемости COVID-19 региональная комиссия ТЭБ и НС может самостоятельно вводить противоэпидемические ограничения.
"Они могут вводиться на территории конкретного населенного пункта или относительно конкретных сфер деятельности", - уточнил он.
Напомним, ранее Ляшко оценил возможность возвращения Украины к жесткому карантину из-за роста новых случаев коронавируса.
Добавим, адаптивный карантин в Украине продлили до 31 июля, при этом внедрили новую методику усиления ограничений.
Сегодня Житомирская область усилила карантин, в частности, запретили работу детских лагерей и заведений общепита в помещениях.
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Автор: Дмитрий Левицкий