В Житомирской области ужесточили карантин

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Карантин ужесточили из-за того, что "жители области не осознают всех рисков и угроз, связанных с коронавирусом"

В Житомирской области ужесточают карантинные меры. Такое решение принято в связи с ростом числа зараженных COVID-19.

Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

По его словам, карантин ужесточили из-за того, что "жители области не осознают всех рисков и угроз, связанных с коронавирусом".

Так, в области запретили работу детских учреждений оздоровления и отдыха, проведение массовых мероприятий при участии более десяти человек, работу заведений общественного питания, кроме летних площадок, а проведение религиозніх мероприятий возможно при условии соблюдения все норм.

Также в области усилили контроль за соблюдением карантина в помещениях и транспорте.

Кроме того, Госпотребслужбе поручили провести проверку работы рынков и магазинов, а Национальной полиции - обеспечить контроль за соблюдением мер во время перевозки пассажиров в транспорте.

Напомним, Кабмин усилит контроль за соблюдением карантина.

Кроме того, премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина фактически находится на первой или второй волне заражения COVID-19.

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Автор: РБК-Украина