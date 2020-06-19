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Регіони можуть повертатися до жорсткого карантину, - Ляшко

Новини » Коронавірус     19.06.2020 - 22:17
Регіони можуть повертатися до жорсткого карантину, - Ляшко
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Повертати жорсткий карантин в Україні поки не планують

Окремі регіони України можуть повертатися до жорсткого карантину. При цьому говорити про повернення жорстких обмежень на всій території країни поки зарано.

Про це в ефірі телеканалу "Інтер" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, в областях зі значним рівнем поширення захворюваності на COVID-19 регіональна комісія ТЕБ та НС може самостійно вводити протиепідемічні обмеження.

"Вони можуть вводитися на території конкретного населеного пункту чи щодо конкретних сфер діяльності", - уточнив він.

Нагадаємо, раніше Ляшко оцінив можливість повернення України до жорсткого карантину через збільшення нових випадків коронавірусу.

Додамо, адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 липня, при цьому було запроваджено нову методику посилення обмежень.

Сьогодні Житомирська область посилила карантин, зокрема, заборонили роботу дитячих таборів та закладів громадського харчування в приміщеннях.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Олег ЛяшкоМінстерство охорони здоров'я Україникарантин
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