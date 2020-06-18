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Минздрав оценил вероятность возвращения страны к жесткому карантину

Новости » Политика     18.06.2020 - 08:26
Минздрав оценил вероятность возвращения страны к жесткому карантину
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Граждане должны соблюдать рекомендации Минздрава

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что нужно делать, чтобы избежать возвращения к жесткому карантину. Граждане должны соблюдать рекомендации Министерства здравоохранения о социальном дистанцировании, масках и чистых руках.

Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Отложенный эффект: ужесточат ли в Украине карантин из-за вспышки коронавируса".

Санврач считает, что возвращения жесткого карантина, наверное, не хочет никто: ни граждане, ни предприниматели, ни власть.

"Но если мы не будем придерживаться санитарных норм и выполнять рекомендации МОЗ о социальном дистанцировании, масках и чистых руках, может возникнуть проблема. Поэтому лучше выполнять эти нормы и забыть о жестком карантине, который могут ввести в случае стремительного роста количества случаев коронавирусной болезни", - отметил Ляшко.

Напомним, Кабинет министров поддержал продление действия адаптивного карантина в Украине до 31 июля.

РБК-Украина писало, что вчера было установлено два антирекорда: по количеству новых больных и числу умерших от COVID-19.

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Автор: Уляна Безпалько

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения Украиныкарантин
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