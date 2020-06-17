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Кабмин продлил карантин в Украине

Новости » Коронавирус     17.06.2020 - 14:49
Кабмин продлил карантин в Украине
Фото: человек в медицинской маске (РБК-Украина)

Чиновники поддержали соответствующее решение

Кабинет министров поддержал продление действия адаптивного карантина в Украине. Ограничения будут действовать до 31 июля.

Такое решение приняли на сегодняшнем заседании правительства.

Решение поддержали с доработкой в один день.

Согласно решению Кабмина, будет запрещено пребывание в общественных зданиях, сооружениях и транспорте без масок или респираторов. Также запрещается перевозка пассажиров в количестве больше, чем предусмотрено мест для сидения.

Кроме того, в правительстве обновили механизм усиления карантина в регионах со значительным распространением коронавируса. Регионы с учетом ситуации могут ограничивать:

  • проведение спортивных, культурных, религиозных и иных массовых мероприятий;
  • деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению;
  • работу метро;
  • перевозки пассажиров во всех видах сообщений;
  • посещение учреждений дошкольного образования;
  • работу культурных учреждений, фитнес-центров и спортзалов;
  • деятельность заведений питания.

Решение об усилении ограничений принимают региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Напомним, решение об усилении карантина в правительстве приняли после резкого всплеска заболеваемости коронавирусом в Украине. Рост числа больных связывают с ослабления карантина.

За прошедшие сутки в Украине было установлено два антирекорда: по количеству новых больных и числу умерших от COVID-19.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраиныкарантинКоронавирус
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