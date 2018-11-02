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В регионе ОБСЕ 85% убийств журналистов остаются безнаказанными

Новости » Происшествия    02.11.2018 - 12:56
Фото: Арлем Дезир (flickr.com Parti socialiste)
Фото: Арлем Дезир (flickr.com Parti socialiste)

В 85% из более чем 400 случаев убийств журналистов в течение 25 лет в регионе ОБСЕ преступники не наказаны

Из более 400 случаев убийств журналистов за последние 25 лет в регионе ОБСЕ в 85% случаев убийцы не были арестованы или осуждены. Об этом заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в своем видеообращении, передает РБК-Украина, ссылаясь на сайт ОБСЕ.

По словам Дезира, ежедневно в мире и в регионе ОБСЕ на журналистов совершаются нападения и атаки, их запугивают за их работу. Он подчеркнул, что это происходит не только в странах с диктаторскими режимами, но и в демократических странах.

"Стыдно, что в 85% из более чем 400 случаев убийств журналистов в течение 25 лет в регионе ОБСЕ те, кто ответственны за эти преступления, не были арестованы или осуждены", - сказал представитель организации.

В Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов он подчеркнул, что не должно быть никакой толерантности к тем, кто совершает нападения на журналистов. Представитель ОБСЕ призвал государства-члены организации, гражданские общества, правоохранительные органы и полицию объединить усилия в защите свободных и независимых журналистов, "защите свободной прессы в качестве главного компонента нашей свободы и демократии".

Напомним, президент Европейского парламента Антонио Таяни заявил, что за последние 12 лет во всем мире было убито более 1000 журналистов.

Как писало РБК-Украина ранее, Европарламент выступает за введение европейского эмбарго на поставки вооружений Саудовской Аравии после убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи.

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