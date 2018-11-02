У регіоні ОБСЄ 85% вбивств журналістів залишаються безкарними

Фото: Арлем Дезір (flickr.com Parti socialiste)

У 85% із понад 400 випадків вбивств журналістів протягом 25 років у регіоні ОБСЄ злочинці не покарані

Із понад 400 випадків вбивств журналістів протягом останніх 25 років у регіоні ОБСЄ у 85% випадків убивці не були заарештовані чи засуджені. Про це заявив представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір у своєму відеозверненні, передає РБК-Україна, посилаючись на сайт ОБСЄ.

За словами Дезіра, щодня у світі та в регіоні ОБСЄ на журналістів здійснюються напади та атаки, їх залякують через їхню роботу. Він підкреслив, що це відбувається не лише в країнах з диктаторськими режимами, а й у демократичних країнах.

"Соромно, що у 85% із понад 400 випадків вбивств журналістів протягом 25 років у регіоні ОБСЄ ті, хто відповідальні за ці злочини, не були заарештовані чи засуджені", - сказав представник організації.

У Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів він підкреслив, що не повинно бути жодної толерантності до тих, хто здійснює напади на журналістів. Представник ОБСЄ закликав держави-члени організації, цивільні суспільства, правоохоронні органи та поліцію об'єднати зусилля у захисті вільних та незалежних журналістів, "захисті вільної преси як головного компоненту нашої свободи та демократії".

Нагадаємо, президент Європейського парламенту Антоніо Таяні заявив, що за останні 12 років у всьому світі було вбито понад 1000 журналістів.

Як писало РБК-Україна раніше, Європарламент виступає за введення європейського ембарго на поставки озброєнь Саудівській Аравії після вбивства саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджі.