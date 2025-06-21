Регіон не витримає ще однієї війни. Ердоган зустрівся з главою МЗС Ірану
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган прийняв міністра закордонних справ Ірану Сеєда Аббаса Арагчі, який перебуває в Туреччині для участі в засіданні Ради міністрів закордонних справ Організації ісламського співробітництва в Стамбулі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт президента Туреччини.
Під час зустрічі політиками були обговорені зіткнення між Ізраїлем та Іраном, а також регіональні та глобальні питання.
Президент Ердоган під час зустрічі з Арагчі також заявив, що регіон не витримає ще однієї війни, і зауважив, що, на його думку, шлях до вирішення ядерного конфлікту лежить через переговори.
Крім того, Ердоган наголосив, що Туреччина готова зробити свій внесок, зокрема сприяти діалогу між країнами.
Конфлікт Ізраїлю та Ірану
Нагадаємо, що у ніч на 13 червня ізраїльські ВПС завдали масованого удару по військових і ядерних об'єктах Ірану в рамках операції "Левовий народ".
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху розповів, що рішення щодо цієї операції було ухвалене ще у листопаді 2024 року, однак його реалізацію відклали через політичну ситуацію.
Як виявилось, підготовка до удару тривала приблизно вісім місяців.
Мета атаки, як зазначається, полягала у виведенні з ладу ключових елементів іранської ядерної інфраструктури, потужностей з виробництва балістичних ракет, а також інших військових об'єктів.
Наразі ж відомо, що під час атаки в районі Тегерана було знищено щонайменше 20 високопоставлених офіцерів і кілька фахівців, причетних до іранської ядерної програми. За кілька днів сторони обмінялися сотнями ударів, зокрема з використанням дронів і ракет.
Зауважимо, що вчора, 20 червня, надійшла інформація про спробу Ізраїлю ліквідувати іранського вченого-ядерника за допомогою безпілотного літального апарата.
Натомість Іран вчора вдень вдарив по кількох містах Ізраїлю балістичними ракетами.
Відомо, що в Хайфі був "приліт", унаслідок чого постраждали щонайменше двоє людей.
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