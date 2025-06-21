Регіон не витримає ще однієї війни. Ердоган зустрівся з главою МЗС Ірану

Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та команди з Туреччини та Ірану (Getty Images)

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган прийняв міністра закордонних справ Ірану Сеєда Аббаса Арагчі, який перебуває в Туреччині для участі в засіданні Ради міністрів закордонних справ Організації ісламського співробітництва в Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт президента Туреччини.

Під час зустрічі політиками були обговорені зіткнення між Ізраїлем та Іраном, а також регіональні та глобальні питання. Президент Ердоган під час зустрічі з Арагчі також заявив, що регіон не витримає ще однієї війни, і зауважив, що, на його думку, шлях до вирішення ядерного конфлікту лежить через переговори. Крім того, Ердоган наголосив, що Туреччина готова зробити свій внесок, зокрема сприяти діалогу між країнами.