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Регион не выдержит еще одной войны. Эрдоган встретился с главой МИД Ирана

Турция, Суббота 21 июня 2025 23:14
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Регион не выдержит еще одной войны. Эрдоган встретился с главой МИД Ирана Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и команды из Турции и Ирана (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял министра иностранных дел Ирана Сееда Аббаса Арагчи, который находится в Турции для участия в заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Турции.

Во время встречи политиками были обсуждены столкновения между Израилем и Ираном, а также региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган во время встречи с Арагчи также заявил, что регион не выдержит еще одной войны, и отметил, что, по его мнению, путь к решению ядерного конфликта лежит через переговоры.

Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что Турция готова внести свой вклад, в частности способствовать диалогу между странами.

Конфликт Израиля и Ирана

Напомним, что в ночь на 13 июня израильские ВВС нанесли массированный удар по военным и ядерным объектам Ирана в рамках операции "Львиный народ".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что решение об этой операции было принято еще в ноябре 2024 года, однако его реализацию отложили из-за политической ситуации.

Как оказалось, подготовка к удару длилась примерно восемь месяцев.

Цель атаки, как отмечается, заключалась в выведении из строя ключевых элементов иранской ядерной инфраструктуры, мощностей по производству баллистических ракет, а также других военных объектов.

Сейчас же известно, что во время атаки в районе Тегерана было уничтожено по меньшей мере 20 высокопоставленных офицеров и несколько специалистов, причастных к иранской ядерной программе. За несколько дней стороны обменялись сотнями ударов, в том числе с использованием дронов и ракет.

Заметим, что вчера, 20 июня, поступила информация о попытке Израиля ликвидировать иранского ученого-ядерщика с помощью беспилотного летательного аппарата.

Зато Иран вчера днем ударил по нескольким городам Израиля баллистическими ракетами.

Известно, что в Хайфе был "прилет", в результате чего пострадали по меньшей мере два человека.

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