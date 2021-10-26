Реформы, ПДЧ и российская агрессия: в Одессе обсудили отношения Украины с НАТО

По словам первого вице-спикера парламента и главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко, Украина была и будет одним из краеугольных камней безопасности в Европе. Этому способствует географическое положение, размер территории, количество населения, а также две важные составляющие: воля к свободе и способность ее защищать.

"За последние 7 лет противостояния с РФ мы продемонстрировали эту волю и эту способность", - подчеркнул он.

Первый вице-спикер отметил, что украинцы ценят предоставленный нашему государству статус партнера с расширенными возможностями. В то же время Украина стремится быть и оставаться самым надежным партнером государств НАТО в защите демократии - прежде всего от автократических угроз, которых стало больше в мире.

И поэтому, добавил Корниенко, Украина стремится получить План действий по членству в НАТО. Этому, по его мнению, будет способствовать межпарламентский диалог со странами-членами Альянса.

"Мы хотели бы видеть ПДЧ для Украины в ближайшей перспективе и надеемся на формирование среди союзников необходимого консенсуса. Будем призывать коллег-парламентариев в хорошем смысле слова влиять на свои правительства, чтобы этот процесс ускорять. В этом контексте межпарламентский диалог - одна из наиболее удачных форм диалога. Ведь парламентариев разных стран объединяет то, что мы все представляем свой народ", - заявил он.

Корниенко также обратил внимание на стремлении 64% украинцев стать частью НАТО. И одним из факторов в пользу вступления в Альянс является обострение военных действий на Донбассе.

Председатель Постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев констатировал, что на форуме много обсуждалась ситуация в Черноморском регионе. Ведь Украина имеет те же проблемы с Россией, как и другие страны-члены НАТО.

"Другим важным вопросом является продвижение Украины к членству в НАТО, получение Плана действий по членству. Мы выполняем ежегодные национальные программы, которые согласованы со штаб-квартирой НАТО. Надеемся, что на ближайшем саммите министров иностранных дел примут решения, которые позволят нам двигаться в этом направлении", - отметил председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО.

Заместитель парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая отметила, что одним из главных приоритетов работы комитета является приближение к стандартам НАТО. Именно на это направлен законопроект №3196-д о реформе Службы безопасности Украины, принятие которого ожидается в ближайшее время.

"СБУ не должна выполнять несвойственные ей функции. В работе СБУ должны быть уменьшены коррупционные риски и в то же время усиленные способности противодействовать российской агрессии в формате контрразведки", - заявила она.

В то же время Корниенко поблагодарил страны-члены НАТО, страны-члены Парламентской ассамблеи НАТО за поддержку процессов внутренних реформ в Украине.

"Мы с вами - единомышленники относительно будущего Украины. Мы хотим видеть ее современной, модерновой, с открытой экономикой и прочными институтами демократии. Уверен - вы видите это так же", - подчеркнул он.

Он также заявил, что команда президента и "Слуги народа" сразу взяла курс на модернизацию Украины и реальные реформы. Речь идет об открытии рынков, борьбе с кнопкодавством, отмене депутатской неприкосновенности, проведении реальной децентрализации власти, ограничении влияния крупного бизнеса на политику, комплексной реформе прокуратуры и беспрецедентной судебной реформе, обеспечении институциональной независимости и способности антикоррупционных органов.

В то же время сейчас в Украине существует План трансформации на ближайшие несколько лет. Документ презентовал президент во время визита в США.

Он предполагает сочетание государственных и частных инвестиций, национальных проектов и структурных реформ для достижения быстрого прогресса в секторах, где это даст наибольший эффект для Украины.

Среди ключевых направлений Плана - безопасность и территориальная целостность.

В то же время глава парламентского внешнеполитического комитета Александр Мережко анонсировал, что сессия ПА НАТО, которая состоится в мае 2022 года в Киеве будет историческим событием на пути к присоединению нашего государства к северо-антлантическому Альянсу.