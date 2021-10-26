Реформи, ПДЧ та російська агресія: в Одесі обговорили відносини України з НАТО

За словами першого віце-спікера парламенту та голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка, Україна була і буде одним з наріжних каменів безпеки у Європі. Цьому сприяє географічне розташування, розмір територій, кількість населення, а також дві важливі складові: воля до свободи та здатність її захищати.

"За останні 7 років протистояння з РФ ми продемонстрували цю волю і цю здатність", - наголосив він.

Перший віце-спікер зазначив, що українці цінують наданий нашій державі статус партнера з розширеними можливостями. Водночас Україна прагне бути і залишатися найнадійнішим партнером держав НАТО у захисті демократії – передусім від автократичних загроз, яких побільшало у світі.

І тому, додав Корнієнко, Україна прагне отримати План дій щодо членства в НАТО. Цьому, на його думку, сприятиме міжпарламентський діалог із країнами-членами Альянсу.

"Ми хотіли б бачити ПДЧ для України у найближчій перспективі та сподіваємось на формування серед союзників необхідного консенсусу. Будемо закликати колег-парламентарів в гарному сенсі слова впливати на свої уряди, щоб цей процес пришвидшувати. В цьому контексті міжпарламентський діалог - одна з найбільш вдалих форм діалогу. Адже парламентарів різних країн об’єднує те, що ми всі представляємо свій народ", - заявив він.

Корнієнко також звернув увагу на прагненні 64% українців стати частиною НАТО. І одним з факторів на користь вступу до Альянсу є загострення військових дій на Донбасі.

Голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв констатував, що на форумі багато обговорювалася безпекова ситуація Чорноморському регіоні. Адже Україна має ті ж проблеми з Росією, як і інші країни-члени НАТО.

"Іншим важливим питанням є просування України до членства в НАТО, отримання Плану дій щодо членства. Ми виконуємо щорічні національні програми, які узгоджені зі штаб-квартирою НАТО. Сподіваємося, що на найближчому саміті міністрів закордонних справ ухвалять рішення, що дозволять нам рухатися в цьому напрямі", - зазначив голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО.

Заступниця парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки є Мар’яна Безугла наголосила, що одним із головних пріоритетів роботи комітету є наближення до стандартів НАТО. Саме на це направлений законопроєкт №3196-д про реформу Службу безпеки України, ухвалення якого очікується найближчим часом.

"СБУ не повинна виконувати невластиві їй функцій. У роботі СБУ мають бути зменшені корупційні ризики і водночас посилені спроможності протидіяти російській агресії у форматі контррозвідки", - заявила вона.

Водночас Корнієнко подякував країнам-членам НАТО, країнам-членам Парламентської асамблеї НАТО за підтримку процесів внутрішніх реформ в Україні.

"Ми з вами - однодумці щодо майбутнього України. Ми хочемо бачити її сучасною, модерновою, з відкритою економікою і міцними інститутами демократії. Впевнений - ви бачите це так само", - наголосив він.

Він також заявив, що команда президента та "Слуги народу" одразу взяла курс на модернізацію України та реальні реформи. Йдеться про відкриття ринків, боротьбу з кнопкодавством, скасування депутатської недоторканності, проведення реальної децентралізації влади, обмеження впливу великого бізнесу на політику, комплексну реформу прокуратури та безпрецедентну судову реформу, забезпечення інституційної незалежності та спроможності антикорупційних органів.

Водночас наразі в Україні існує План трансформації на найближчі декілька років. Документ презентував президент під час візиту до США.

Він передбачає поєднання державних та приватних інвестицій, національних проєктів та структурних реформ задля досягнення швидкого прогресу у секторах, де це дасть найбільший ефект для України.

Серед ключових напрямків Плану - безпека та територіальна цілісність.

Водночас очільник парламентського зовнішньополітичного комітету Олександр Мережко анонсував, що Сесія ПА НАТО, яка відбудеться у травні 2022 року у Києві буде історичною подією на шляху до приєднання нашої держави до Північно-антлантичного альянсу.