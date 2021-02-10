ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Реформа СБУ демотивирует сотрудников, - экс-зампред Кононенко

Новина українською → Киев, Среда 10 февраля 2021 08:58
Реформа СБУ демотивирует сотрудников, - экс-зампред Кононенко Фото: сотрудник СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Олег Черныш

Сотрудники СБУ сейчас демотивированы из-за реформы ведомства. Они опасаются предстоящих увольнений и снижения уровня социального обеспечения.

Об это заявил бывший замглавы спецслужбы, генерал Виктор Кононенко, говорится в материале "Служба поиска врагов. Чем станет СБУ после реформы".

По его словам, СБУ обвиняют в повальной коррумпированности. Кононенко считает, что это совсем не так.

"Спецслужба как и любое другое госучреждение является отражением государства, в том же управлении "К" большинство честные ребята. Да, есть случаи проявления коррупции, но с ними зачастую сама СБУ и борется", - сказал он.

Верховная рада приняла в первом чтении закон о реформе Службы безопасности Украины, который, в частности, предполагает сокращение штата.

Напомним, глава ведомства Баканов выступил против сокращения штата СБУ.

Отметим, в Раде считают вопрос СБУ ключевым для принятия закона о Бюро экономбезопасности.

Верховная рада одобрила за основу закон президента Владимира Зеленского о реформе Службы безопасности Украины. Речь идет о законопроекте №3196-д.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Служба безопасности Украины
NEWS
Киев засыпало снегом. В городе введено оперативное положение для транспорта
Киев засыпало снегом. В городе введено оперативное положение для транспорта
DAILY
Служба поиска врагов. Чем станет СБУ после реформы
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Служба поиска врагов. Чем станет СБУ после реформы