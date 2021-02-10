Реформа СБУ демотивирует сотрудников, - экс-зампред Кононенко
Сотрудники СБУ сейчас демотивированы из-за реформы ведомства. Они опасаются предстоящих увольнений и снижения уровня социального обеспечения.
Об это заявил бывший замглавы спецслужбы, генерал Виктор Кононенко, говорится в материале "Служба поиска врагов. Чем станет СБУ после реформы".
По его словам, СБУ обвиняют в повальной коррумпированности. Кононенко считает, что это совсем не так.
"Спецслужба как и любое другое госучреждение является отражением государства, в том же управлении "К" большинство честные ребята. Да, есть случаи проявления коррупции, но с ними зачастую сама СБУ и борется", - сказал он.
Верховная рада приняла в первом чтении закон о реформе Службы безопасности Украины, который, в частности, предполагает сокращение штата.
Напомним, глава ведомства Баканов выступил против сокращения штата СБУ.
Отметим, в Раде считают вопрос СБУ ключевым для принятия закона о Бюро экономбезопасности.
Верховная рада одобрила за основу закон президента Владимира Зеленского о реформе Службы безопасности Украины. Речь идет о законопроекте №3196-д.