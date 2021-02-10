Реформа СБУ демотивує співробітників, - екс-заступник голови Кононенко

Співробітники СБУ зараз демотивовані через реформи відомства. Вони побоюються майбутніх звільнень і зниження рівня соціального забезпечення.

Про це заявив колишній заступник голови спецслужби, генерал Віктор Кононенко, йдеться в матеріалі "Служба пошуку ворогів. Чим стане СБУ після реформи" .

За його словами, СБУ звинувачують в повальній корумпованості. Кононенко вважає, що це зовсім не так.

"Спецслужба як і будь-яка інша держустанова є відображенням держави, в тому ж управлінні "К" більшість чесні хлопці. Так, є випадки прояву корупції, але з ними часто сама СБУ і бореться", - сказав він.

Верховна рада прийняла в першому читанні закон про реформу Служби безпеки України, який, зокрема, передбачає скорочення штату.