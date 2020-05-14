Реформа госархконтроля противоречит и усложняет саму суть контроля, - Авдеев

Законопроект №3336, который подготовили специально под реформу органов государственного архитектурно-строительного контроля, по всей вероятности не пройдет чтение в Верховной раде, а если закон и примут - анархии в строительной отрасли не миновать. Об этом в своём блоге написал исполняющий обязанности главы одесского Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСК) Александр Авдеев, передает РБК-Украина.

По мнению Авдеева, законопроект явно готовили в спешке, чтобы создать юридическое обоснование для ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции, и предлагаемые им изменения лишь дополнительно усложняют систему госархконтроля либо просто противоречат сути такого контроля.

К последним, например, можно отнести положение о расширении перечня субъектов, уполномоченных на регистрацию и выдачу документов на начало строительства и принятие готовых объектов в эксплуатацию за счет частных организации, добавляет чиновник.

"Простыми словами, если законопроект будет принят, в Украине появятся частные ГАСКи. По мнению разработчиков, это позволит повысить качество контрольных мероприятий и снизит уровень коррупции. Хотя понятно, что на практике у строительных фирм просто появятся новые подразделения в виде собственных ГАСКов, и смысл в государственном архитектурно-строительном контроле вообще исчезнет", - пишет Авдеев.

Кроме того, считает Авдеев, из-за большого количества изменений в структуре и перечне полномочий государственных контролирующих органов, которые предлагает законопроект №3336, обещанный Кабмином переходный период после ликвидации ГАСИ может растянуться на год и даже больше. Это связано с тем, что органам местного управления придется создавать новые управления, для которых, к тому же, в стране попросту не хватит специалистов.

В связи с этим, пишет Авдеев, кроется еще одно серьезное противоречие с самой идеологией новой реформы. Закон предлагает делегировать полномочия по контролю за строительной деятельностью в Киев, если на местах не удастся его организовать, но сделать это быстро не возможно ввиду объективных причин.

"Следовательно, принятие закона приведет не к разрушению монополии ГАСИ, а напротив - к сверхмонополии на соответствующие полномочия, и одновременно - к фактическому отсутствию контроля", - уверяет эксперт.

В то же время, резюмирует Авдеев, даже если новая система заработает, по факту ни у местных, ни у центральных органов-преемников ГАСИ не будет возможности эффективно контролировать соблюдение застройщиками всех необходимых требований к безопасности, особенностям городского планирования и иным нормативам, поскольку для приостановки строительства инспекторам придется обращаться в суды.

Напомним, ранее Авдеев заявлял, что реформа системы государственного архитектурно-строительного контроля в нынешнем виде усилит финансовую нагрузку на строительный бизнес, который и так находится в бедственном состоянии из-за кризиса.