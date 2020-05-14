Реформа держархконтролю суперечить і ускладнює саму суть контролю, - Авдєєв

Законопроект №3336, який підготували спеціально під реформу органів державного архітектурно-будівельного контролю, по всій імовірності не пройде читання у Верховній раді, а якщо закон і приймуть - анархії в будівельній галузі не минути. Про це у своєму блозі написав виконуючий обов'язки голови одеської Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) Олександр Авдєєв, передає РБК-Україна.

На думку Авдєєва, законопроект явно готували поспіхом, щоб створити юридичне обґрунтування для ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції, та пропоновані ним зміни лише додатково ускладнюють систему держархконтролю або просто суперечать суті такого контролю.

До останніх, наприклад, можна віднести положення про розширення переліку суб'єктів, уповноважених на реєстрацію і видачу документів на початок будівництва і прийняття готових об'єктів в експлуатацію коштом приватних організацій, додає чиновник.

"Простими словами, якщо законопроект буде прийнятий, в Україні з'являться приватні ДАБІ. На думку розробників, це дозволить підвищити якість контрольних заходів і знизить рівень корупції. Хоча зрозуміло, що на практиці у будівельних фірм просто з'являться нові підрозділи у вигляді власних ДАБІ, і сенс в державному архітектурно-будівельному контролю взагалі зникне", - пише Авдєєв.

Крім того, вважає Авдєєв, через велику кількість змін у структурі та переліку повноважень державних контролюючих органів, які пропонує законопроект №3336, обіцяний Кабміном перехідний період після ліквідації ДАБІ може розтягнутися на рік і навіть більше. Це пов'язано з тим, що органам місцевого управління доведеться створювати нові управління, для яких, до того ж, у країні просто не вистачить фахівців.

У зв'язку з цим, пише Авдєєв, криється ще одне серйозне протиріччя з самою ідеологією нової реформи. Закон пропонує делегувати повноваження щодо контролю за будівельною діяльністю в Київ, якщо на місцях не вдасться організувати, але зробити це швидко не можливо з об'єктивних причин.

"Отже, прийняття закону призведе не до руйнування монополії ДАБІ, а навпаки - до надмонополій на відповідні повноваження, і одночасно - до фактичної відсутності контролю", - запевняє експерт.

Водночас, резюмує Авдєєв, навіть якщо нова система запрацює, за фактом ні в місцевих, ні в центральних органів наступників ДАБІ не буде можливості ефективно контролювати дотримання забудовниками усіх необхідних вимог до безпеки, особливостей міського планування та іншим нормативам, оскільки для призупинення будівництва інспекторам доведеться звертатися в суди.

Нагадаємо, раніше Авдєєв заявляв, що реформа системи державного архітектурно-будівельного контролю в нинішньому вигляді посилить фінансове навантаження на будівельний бізнес, який і так перебуває в тяжкому стані через кризу.