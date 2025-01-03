Реформа дошкільної освіти. Що зміниться у садочках для дітей, батьків і вихователів

Ключові новації закону про дошкільну освіту
Ухвалений Верховною Радою 6 червня 2024 року закон №3788-IX "Про дошкільну освіту" визначає найпершою засадою державної політики та освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти "дитиноцентризм та особистісно орієнтований підхід до розвитку дитини" - відповідно до її індивідуальних особливостей, потреб, інтересів, здібностей, обдарувань та свободи вибору.
Іншою групою суб'єктів, про забезпечення якнайкращих інтересів яких необхідно дбати, є педагогічні працівники, адже від їхньої безпосередньої діяльності залежить чи будуть діти щасливі, доглянуті, розвинуті, виховані та навчені.
Докласти до цього зусиль повинні органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також суб'єкти освітньої діяльності, їх керівники та засновники.
Другою ключовою новацією закону можна назвати забезпечення безпеки та зміцнення здоров'я кожної дитини, шляхом:
- чіткого визначення термінів "безпечне освітнє середовище" і "здорове освітнє середовище"
- покладення обов'язків щодо створення, контролю за створенням, забезпечення функціонування такого середовища на засновників, керівників і педагогічних працівників відповідних суб'єктів освітньої діяльності
- гарантування кожному вихованцю у закладі дошкільної освіти безпеки, психолого-педагогічного супроводу, а також у разі потреби - надання домедичної допомоги
- встановлення обов'язку для закладів дошкільної освіти систематично здійснювати заходи з охорони здоров'я вихованців
- встановлення обов'язку педагогічних працівників систематично (не менше одного разу на 5 років) підвищувати кваліфікацію з надання психологічної допомоги та підтримки дітей, домедичної допомоги, забезпечення безпеки дітей
- врегулювання питань забезпечення дітей якісним харчуванням - з урахуванням вимог щодо безпечності та якості харчових продуктів
- встановлення прямої заборони роботи в дитячих садках певним категоріям громадян (їхній перелік визначено у частині 3 статті 25 закону)
Закон пропонує також запровадження системи заходів, спрямованих на забезпечення конституційної гарантії щодо доступності дошкільної освіти:
- гарантування кожній дитині здобуття дошкільної освіти в максимально наближеному до її місця проживання комунальному закладі або в іншому (за принципом "гроші ходять за дитиною")
- встановлення чітких правил щодо черговості та основних правил зарахування до комунальних закладів дошкільної освіти
- встановлення обов'язковості здобуття дошкільної освіти дітьми старшого дошкільного віку відповідно до державного стандарту
- встановлення правових підстав для підвезення педагогічних працівників до місця здобуття дошкільної освіти дітьми
- запровадження різних форм здобуття дошкільної освіти (про це йдеться у статті 12 закону)
- урізноманітнення та узаконення різних суб'єктів освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти (державні, комунальні, приватні заклади дошкільної освіти, фізичні особи-підприємці, дошкільні підрозділи у складі різних юридичних осіб публічного і приватного права) (стаття 29)
- урізноманітнення типів організації освітньої діяльності - ясла, дитячий садок, спеціальний дитячий садок, мобільний дитячий садок, сімейний (родинний) садок, міні-садок, центр педагогічного партнерства, центр розвитку дитини
- уможливлення поєднання цих типів в одному закладі дошкільної освіти (стаття 35)
- унормування питань щодо створення та забезпечення функціонування інклюзивного чи спеціального освітнього середовища
Документ пропонує також запровадження системи заходів, спрямованих на забезпечення конституційної гарантії щодо безоплатності дошкільної освіти:
- встановлення на рівні закону чіткої гарантії для кожної дитини (незалежно від підстав її перебування в Україні) щодо безоплатного здобуття дошкільної освіти у державних та комунальних закладах освіти (частина 2 статті 8)
- визначення вперше на рівні закону "обсягу" безоплатної дошкільної освіти у державному, комунальному закладі дошкільної освіти - до 11 годин на день (частина 3 статті 10)
Згідно із законом, освітній процес буде спрямовано на формування у вихованців суспільних цінностей - правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, милосердя, толерантності, поваги до честі та гідності людини та результатів її праці, здорового способу життя та екологічної поведінки, цінностей постійного пізнання і розвитку (частина 4 статті 15).
Крім того, документ пропонує оптимізувати роботу й відпочинок педагогічних працівників закладів дошкільної освіти:
- встановити чітке визначення на рівні закону скороченої тривалості їхнього робочого часу, зменшення педагогічного навантаження вихователів і чітке розмежування термінів "робочий час" і "педагогічне навантаження" (стаття 26)
- встановити для всіх них щорічну основну відпустку тривалістю 56 календарних днів (частина 3 статті 27)
- встановити пряму вимогу на рівні закону щодо доплати (вихователям і помічникам вихователів) за перевищення встановлених норм наповнюваності груп (абзац 3 частини 1 статті 28)
- надати право засновникам державних і комунальних закладів дошкільної освіти встановлювати посадові оклади, доплати, надбавки та грошові винагороди у розмірі, що перевищує розмір, визначений Кабінетом міністрів, а також інші (додаткові) винагороди та допомоги (абзац 3 частини 2 статті 28)
- унормувати надання державними та комунальними закладами дошкільної освіти платних освітніх та інших послуг
- визначити на рівні закону, що 70% отриманих від такої діяльності коштів спрямовуються "на оплату праці, заохочення, зокрема преміювання, працівників відповідно до колективного договору та внутрішніх актів закладу дошкільної освіти" (частина 5 статті 50)
На думку урядовців і парламентарів, ці та інші новації (які пропонує закон) мають вивести сферу дошкільної освіти на новий рівень розвитку:
- охопивши при цьому більшу кількість дітей, які здобуватимуть дошкільну освіту
- забезпечивши кращі умови для розвитку дітей і праці педагогічних працівників