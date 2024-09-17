Тривога під час навчання: чи можна забрати дитину зі школи або садочка

З початку повномасштабного вторгення Росії в Україну освітній процес дітей зазнав значних змін. Зокрема, під час тривоги діти часто перебувають у школах та дитячих садках.

Про те, як діяти, якщо під час тривоги ваша дитина знаходиться у навчальному закладі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Варто зауважити, що наразі в Україні жодним нормативно-правовим актом не встановлено заборону батькам або іншим законним представникам дитини забирати її із закладу освіти.

Однак самостійно діти зазвичай не залишають школу або садочок під час тривоги.

Як діяти педагогічним працівникам під час повітряної тривоги

Відповідальна особа у разі надходження сигналу вмикає наявну систему оповіщення закладу. А вчитель сповіщає учнів про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та припинення заняття.

Після цього вчитель скоординує хід евакуації учнів від класу до захисної споруди (укриття). За можливості учні самоорганізовуються для залишення кабінету та руху до захисної споруди. При обмеженому просторі для пересування учні залишають приміщення групами.

Зазначається, що відповідальні за евакуацію особи повинні знаходитися біля виходу із захисної споруди для здійснення контролю за порядком укриття учасників освітнього процесу та швидкого реагування у разі, якщо виявиться, що хтось відсутній.

Під час перебування в захисній споруді вчителі та відповідальні особи повинні провести заходи, щоб заспокоїти дітей та всіх, хто знаходиться в ній.

Однак, як зазначається на сайті освітнього омбудсмена, якщо батьки хочуть забрати під час тривоги дитину з укриття - педагогічний працівник не має права передавати їм дитину.

Там сказано, що до завершення повітряної тривоги дитина повинна залишатися в укритті. Адже так батьки наражають на небезпеку і себе, й дитину.

Правила поведінки в укритті для дітей

Дітям радять уважно дотримуватися усіх вказівок дорослих, бути слухняними і стриманими.

По коридору необхідно рухатись групою:

не біжимо, щоб не постраждати;

не кричимо, щоб було добре чути вихователя/вчителя;

не штовхаємося і не повертаємося назад, щоб залишатися у безпеці.

В укриття необхідно взяти "рюкзачок безпеки". У випадку, якщо дитина відчуває тривожність, необхідно порадити їй глибоко дихати, а також розмовляти з дорослими. Для того, щоб відволіктись можна заспівати улюблену пісню.

Якщо дитина хоче у туалет, попити води чи з'їсти печива - вона має звернутися з проханням до дорослого.

Дитина має знати, що до рук не можна брати незнайомих предметів: це може бути загрозою для здоров'я та життя.