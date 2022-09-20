"Референдуми" матимуть протилежний ефект. Захід посилить допомогу Україні, - прем'єр Естонії

"П'єса окупантів у дії. Оскільки Росія просуває фальшиві референдуми на окупованих територіях України, дозвольте мені сказати це голосно та чітко: Ми цього ніколи не визнаємо", - написала вона.

Каллас зазначила, що Україна має повне право повернути свою територію, адже Донбас, Крим, Херсон - це Україна.

Росія продовжує шантажувати і незаконно намагається забрати те, що їй не належить. Такі дії матимуть протилежний ефект і згуртують нашу підтримку України", - додала Каллас.

Вона заявила, що Захід постачатиме більше військової допомоги, вводитиме більше санкцій проти РФ та притягне країну-агресора до відповідальності за її злочини.