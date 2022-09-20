"Референдумы" будут иметь противоположный эффект. Запад усилит помощь Украине, - премьер Эстонии

Проведение псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины еще больше сплотит Запад вокруг Украины и приведет к ужесточению санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Эстонии Каю Каллас в Twitter .

"Пьеса оккупантов в действии. Поскольку Россия продвигает фальшивые референдумы на оккупированных территориях Украины, позвольте мне сказать это громко и четко: Мы этого никогда не признаем", - написала она.

Каллас отметила, что Украина имеет полное право вернуть свою территорию, ведь Донбасс, Крым, Херсон - это Украина.

Россия продолжает шантажировать и незаконно пытается забрать то, что ей не принадлежит. Такие действия будут иметь противоположный эффект и сплотят нашу поддержку Украины", - добавила Каллас.

Она заявила, что Запад будет поставлять больше военной помощи, вводить больше санкций против РФ и привлечет страну-агрессора к ответственности за ее преступления.