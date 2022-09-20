"Референдумы" будут иметь противоположный эффект. Запад усилит помощь Украине, - премьер Эстонии
Проведение псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины еще больше сплотит Запад вокруг Украины и приведет к ужесточению санкции против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Эстонии Каю Каллас в Twitter.
"Пьеса оккупантов в действии. Поскольку Россия продвигает фальшивые референдумы на оккупированных территориях Украины, позвольте мне сказать это громко и четко: Мы этого никогда не признаем", - написала она.
Каллас отметила, что Украина имеет полное право вернуть свою территорию, ведь Донбасс, Крым, Херсон - это Украина.
Россия продолжает шантажировать и незаконно пытается забрать то, что ей не принадлежит. Такие действия будут иметь противоположный эффект и сплотят нашу поддержку Украины", - добавила Каллас.
Она заявила, что Запад будет поставлять больше военной помощи, вводить больше санкций против РФ и привлечет страну-агрессора к ответственности за ее преступления.
Как сообщалось ранее, оккупанты в ОРДЛО, а также на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей объявили о планах проведения "референдумов" о присоединении к России с 23 по 27 сентября.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что псевдореферендумы не меняют сути войны.
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