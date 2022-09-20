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"Референдумы" будут иметь противоположный эффект. Запад усилит помощь Украине, - премьер Эстонии

Новина українською →
Вторник 20 сентября 2022 18:24
"Референдумы" будут иметь противоположный эффект. Запад усилит помощь Украине, - премьер Эстонии Фото: премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Проведение псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины еще больше сплотит Запад вокруг Украины и приведет к ужесточению санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Эстонии Каю Каллас в Twitter.

"Пьеса оккупантов в действии. Поскольку Россия продвигает фальшивые референдумы на оккупированных территориях Украины, позвольте мне сказать это громко и четко: Мы этого никогда не признаем", - написала она.

Каллас отметила, что Украина имеет полное право вернуть свою территорию, ведь Донбасс, Крым, Херсон - это Украина.

Россия продолжает шантажировать и незаконно пытается забрать то, что ей не принадлежит. Такие действия будут иметь противоположный эффект и сплотят нашу поддержку Украины", - добавила Каллас.

Она заявила, что Запад будет поставлять больше военной помощи, вводить больше санкций против РФ и привлечет страну-агрессора к ответственности за ее преступления.

Как сообщалось ранее, оккупанты в ОРДЛО, а также на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей объявили о планах проведения "референдумов" о присоединении к России с 23 по 27 сентября.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что псевдореферендумы не меняют сути войны.

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