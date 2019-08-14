Після референдуму за Brexit близько 3500 британців отримали паспорти Бельгії

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Британці отримують бельгійське громадянство, щоб зберегти роботу

Після проведення референдуму про вихід Великобританії з Європейського союзу (Brexit) близько 3500 британців отримали бельгійське громадянство. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бельгійський RTBF.

За даними бельгійського Міністерства внутрішніх справ в період між референдумом по Brexit, який пройшов у червні 2016 р., і 31 травня 2019 р. паспорта Бельгії отримали не менш 3454 британців.

Найбільше зростання активності на отримання бельгійського громадянства серед британців сталося наприкінці 2018 року. Це пов'язують з наближенням Brexit, який спочатку планувався на 29 березня. У квітні ЄС надав Британії відстрочку, призначивши нову дату за Brexit на 31 жовтня. До цього моменту очікується, що понад 4000 британців отримають бельгійський паспорт.

Також, наголошується, що велика кількість британців-співробітників європейських інституцій отримали бельгійське громадянство, щоб зберегти свою роботу. Згідно зі статутом європейських установ, їх працівниками можуть бути лише громадяни однієї з країн-членів ЄС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Великобританії планують ввести поправку Магнітського" після Brexit. За словами глава британського МЗС, це дозволить підвищити відповідальність за порушення прав людини по всьому світу.

Також, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон збирається створити фонд, який буде допомагати підприємствам, що постраждали після виходу країни з ЄС.