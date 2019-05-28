Референдум о соглашениях с РФ могут провести в обход Конституции, - эксперт

Референдум о мирных соглашениях с Российской Федерацией могут провести в обход Конституции и парламента прямым президентским указом. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Голос народа: зачем Зеленскому референдум о мирном соглашении с Россией".

В частности, сопредседатель "Реанимационного пакета реформ" Юлия Кириченко не исключает, что референдум попытаются провести в обход Конституции и парламента прямым указом президента Владимира Зеленского. Отметим, урегулировать процедуру таким образом в ходе избирательной кампании предлагала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"Тогда это инструмент, чтобы при помощи референдума выйти за рамки своей власти. Как правило, это приводит к диктатуре", - уточнила Кириченко.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский инициирует внесение законопроекта о референдуме.

До этого в Кремле отреагировали на идею о референдуме в Украине по переговорам с РФ. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, "Кремль ожидает от Киева конкретные шаги в сторону выполнения минских договоренностей" и нормализации двусторонних отношений с Россией. В то же время Москва пока не видит шагов в данном направлении.