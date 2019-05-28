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Зеленский инициирует представление законопроекта о референдуме

Новости » Политика    28.05.2019 - 00:04
Зеленский инициирует представление законопроекта о референдуме
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В команде президента наработано уже несколько законодательных инициатив

Президент Украины Владимир Зеленский в дальнейшем будет инициировать принятие ряда законопроектов, которые уже разработаны и готовы ко внесению в парламент. В частности, это законопроект о референдуме, заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, блок наработанных инициатив включает проект об отзыве народных депутатов и законопроект о проведении референдума.

"Мы будем нарабатывать и подавать в парламент и другие инициативы, которые нашли поддержку в программе президента. Это, прежде всего, вопросы, связанные с прямой демократией, которая существует во всем мире, вопрос импичмента президента, вопрос отзыва народных депутатов, что сейчас не можно сделать. Это вопрос референдума", - сказал Стефанчук.

По его словам, среди предложений президента будет законопроект о законодательном вето.

"Это и вопрос наложения законодательного вето, когда народ должен решать, подходит ли это закон или нет. Этот вопрос влияния народа на власть. Кроме того, будет большой блок антикоррупционных законопроектов. Ведь мы мы только провозглашаем борьбу с коррупцией, но до сих пор нет реального механизма влияния на коррупционеров, нет реальных посадок ... у нас есть наработанный целый блок таких законопроектов, которые мы готовы внести. Но куда внести? ", - добавил представитель президента в Раде.

Напомним, также Стефанчук сообщал, что Владимир Зеленский внесет законопроект об ответственности депутатов Верховной Рады за "кнопкодавство".

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