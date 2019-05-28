Названа стоимость возможного референдума о соглашениях с РФ

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Референдум о соглашениях с РФ может обойтись в 1 млрд гривен

Стоимость проведения возможного референдума о мирных соглашениях с Российской Федерацией колеблется в районе миллиарда гривен. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Голос народа: зачем Зеленскому референдум о мирном соглашении с Россией".

Отметим, классический референдум в плане процедуры имеет много общего с выборами. В частности, вместо избиркомов собираются комиссии по референдуму, а процесс администрирует ЦИК. Стоимость проведения референдума колеблется в районе миллиарда гривен, и эта сумма не заложена в бюджет на 2019 год. В то же время любой другой опрос, кроме референдума, не может быть организован за счет госфинансов.

Как отмечает координатор гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, на сегодня без профильного закона непонятен статус и последствия такого референдума. Она предполагает, что в команде президента Владимира Зеленского называют "референдумом" нерепрезентативные опросы общественного мнения в интернете или в партийных палатках на улице.

"Это подмена понятий. Опросы регулярно проводит и власть, и оппозиция. Потому эти заявления скорее свидетельствуют о непонимании того, что такое референдум. Разделить ответственность можно за счет референдума, а не опроса общественного мнения, которые проводят многие социологические компании на постоянной основе. Как можно переложить ответственность на граждан через социологический опрос? Это манипуляция", - уверена координатор ОПОРЫ.

Напомним, ранее Зеленский объяснил, что такой референдум не имеет законодательной инициативы, а мог бы стать способом выяснения мнение общества.

До этого он также заявил, что переговоров с Российской Федерацией не будет.