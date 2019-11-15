Референдум о рынке земли состоится не раньше 2024 года, - Разумков

Референдум о рынке земли и подаже земли иностранцам может состояться раньше 2024 года. Об этом сказал председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

Разумков отметил, что сначала рынок земли откроется для украинцев. А вопрос открытия рынка иностранцам будет решаться на референдуме.

"Референдум состоится. И только после этого референдума, когда украинское общество определится, что оно готово или не готово раньше привлечь и дать возможность иностранцам покупать украинскую землю, или продавать корпоративные права, то этот рынок будет открыт и для иностранцев. Но после референдума", - отметил Разумков.

Напомним, Верховная рада в первом чтении поддержала законопроект № 2194, который позволит передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность.

Также заместитель председателя комитета по вопросам государственной власти Александр Качура отметил, что законопроект о референдуме планируется принять в первом и втором чтениях до конца 2019 года. Он будет проголосован в неотложном порядке.