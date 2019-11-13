Закон о референдуме планируется принять до конца года, - нардеп

Фото: Александр Качура (РБК-Украина)

Законопроект о референдуме уже фактически наработан

Законопроект о референдуме планируется принять в первом и втором чтениях до конца 2019 года. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил замглавы комитета по вопросам государственной власти Александр Качура.

По его словам, законопроект о референдуме будет проголосован в безотлагательном порядке.

"Законопроект о референдуме уже фактически у нас наработан. Руководитель этой группы - Руслан Стефанчук. Он будет называться не о референдуме, а о народовластии. У нас уже фактически на 85% этот законопроект готов", - заявил Качура.

Он также отметил, что к разработке законопроекта привлечены десятки специалистов, ученых, общественные организации и ЦИК.

"Мы постараемся, чтобы в этом календарном году. Чисто с технической точки зрения, второе чтение видимо будет на следующую сессию. Но у нас такие согласно регламенту полномочия, что мы можем и сейчас уже провести во втором чтении. Можно сократить сроки (подготовки проекта ко второму чтению, - ред.) и во втором чтении провести", - добавил нардеп.

Качура подчеркнул, что на заседании фракции "Слуга народа", которая проходила при участии президента Владимира Зеленского, обсуждалось, что законопроекты о рынке земли и о народовластии будут проголосованы параллельно.

"Законы о референдуме и о рынке земли будут параллельно приниматься. Я думаю, что до конца года проголосуем. Я думаю, что у нас нет никаких проблем. Сегодня 13 ноября. В этом и следующем месяце есть пленарные недели. Мы можем еще поработать и все завершить. Если не успеем, то будем принимать уже после новогодних праздников", - добавил Качура.

Напомним, 11 ноября в видеообращении президент Владимир Зеленский анонсировал, что в ближайшее время Рада примет закон о референдуме.

"В ближайшее время Рада разработает и примет закон, который четко установит виды и механизмы референдума и наконец-то даст украинцам возможность решать судьбу того или иного важного для них вопроса", - заявил он.