"Референдум" на Донбассе нужен РФ для смены своего статуса, - замглавы делегации в ПАСЕ

По словам нардепа, Россия хочет создать в Украине замороженный конфликт и не подвергаться за это санкциям

Россия использует идею референдума на Донбассе, чтобы привлечь внимание мировой общественности и изменить свой статус на мировой арене. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил замглавы постоянной делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), депутат Верховной рады Георгий Логвинский.

Парламентарий отметил, что информация о возможном референдуме на Донбассе имеет право на существование, однако нельзя подтвердить ее достоверность.

"Эту информацию нельзя подтвердить, что она достоверная. Однако она имеет право на существование. Однако РФ уже неоднократно высказывала эту идею. Ей это надо, чтобы поменять свой статус. Все, что касается России, в Европе имеет определенную токсичность. Но ничего не делая, они (РФ, -ред.) свой статус не поменяют. Поэтому они хотят каких-то оснований, чтобы поменять свой статус. Любые формы волеизъявления, как и референдум могут быть только во время и при условии свободы граждан. Если мы хотим обсуждать вопросы волеизъявления, то только при условии свободы граждан Донбасса. Пожалуйста - только выведите войска. Если Россия готова вывести, то пожалуйста, то мы готовы. Но, де-факто, это будет фейк. Он не приведет к изменению статуса отношений. Территории останутся по факту оккупированными территориями", - сказал он.

Логвинский отметил, что законодательство Украины не предусматривает проведение референдума на отдельной территории.

"Что-то должно поменяться. Поэтому это псевдоидея, статус не поменяется, поменяется просто отношение мирового сообщества к России… По законодательству Украины не может быть референдум отдельной территории. С точки зрения демократии, это красивая идея. Путин никогда не пойдет на такие действия. Методом пропаганды люди могут чувствовать себя пророссийскими, но это фейк. Я считаю, что это их (РФ, - ред.) план. Проходит, к примеру, потом этот псевдореферендум, но потом они говорят, мол мы получили много голосов "за", и ряд стран могут воспринять это. Но есть ряд стран, которые никогда не воспримут его. Эти все методы открыты и понятны", - сказал нардеп.

По его словам, Россия хочет создать в Украине замороженный конфликт и не подвергаться за это санкциям.

"Замороженный конфликт они хотят, чтобы давить на Украину. Но у них не получается сейчас это. Сегодня они находятся под санкциями за эти действия. Путем подобных схем они идут на реализацию своего плана", - резюмировал Логвинский.

Напомним, ранее издание Bloomberg со ссылкой на двух людей, присутствовавших на закрытой встрече глав США и РФ, написало, что Владимир Путин предложил Дональду Трампу провести референдум на Донбассе, чтобы "положить конец военному конфликту".

16 июля Путин заявил, что вопрос Крыма для РФ закрыт. Он подчеркнул, что референдум в Крыму провели в соответствии с международным правом и уставом ООН.