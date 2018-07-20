"Референдум" на Донбасі потрібен РФ для зміни свого статусу, - заступник голови делегації у ПАРЄ

За словами нардепа, Росія хоче створити в Україні заморожений конфлікт і не піддаватися за це санкціям

Росія використовує ідею референдуму на Донбасі, щоб привернути увагу світової громадськості та змінити свій статус на світовій арені. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив заступник голови постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), депутат Верховної ради Георгій Логвинський.

Парламентар зазначив, що інформація про можливий референдум на Донбасі має право на існування, однак не можна підтвердити її достовірність.

"Цю інформацію не можна підтвердити, що вона достовірна. Однак вона має право на існування. Однак РФ вже неодноразово висловлювала цю ідею. Їй це треба, щоб поміняти свій статус. Все, що стосується Росії, у Європі має певну токсичність. Але нічого не роблячи , вони (РФ, -ред.) свій статус не поміняють. Тому вони хочуть якихось підстав, щоб поміняти свій статус. Будь-які форми волевиявлення, як і референдум можуть бути тільки під час і за умови свободи громадян. Якщо ми хочемо обговорювати питання волевиявлення, то тільки за умови свободи громадян Донбасу. Будь ласка - тільки виведіть війська. Якщо Росія готова вивести, то будь ласка, то ми готові. Але, де-факто, це буде фейк. Він не призведе до зміни статусу відносин. Території залишаться за фактом окупованими територіями", - сказав він.

Логвинський зазначив, що законодавство України не передбачає проведення референдуму на окремій території.

"Щось має змінитися. Тому це псевдоідея, статус не зміниться, зміниться просто ставлення світової спільноти до Росії... За законодавством України не може бути референдум окремої території. З точки зору демократії, це гарна ідея. Путін ніколи не піде на такі дії. Методом пропаганди люди можуть відчувати себе проросійськими, але це фейк. Я вважаю, що це їх (РФ, - ред.) план. Проходить, наприклад, потім цей псевдореферендум, але потім вони кажуть, мовляв ми отримали багато голосів "за", і ряд країн можуть сприйняти це. Але є ряд країн, які ніколи не сприймуть його. Ці всі методи відкриті і зрозумілі", - сказав нардеп.

За його словами, Росія хоче створити в Україні заморожений конфлікт і не піддаватися за це санкціям.

"Заморожений конфлікт вони хочуть, щоб тиснути на Україну. Але у них не виходить зараз це. Сьогодні вони знаходяться під санкціями за ці дії. Шляхом подібних схем вони йдуть на реалізацію свого плану", - резюмував Логвинський.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg із посиланням на двох людей, які були присутні на закритій зустрічі глав США і РФ, написало, що Володимир Путін запропонував Дональду Трампу провести референдум на Донбасі, щоб "покласти край військовому конфлікту".

16 липня Путін заявив, що питання Криму для РФ закрите. Він підкреслив, що референдум у Криму провели відповідно до міжнародного права і статутом ООН.