Реєстрація стартувала. Як створити кабінет вступника 2025: інструкція

У 2025 році вступники подають заяви до закладів вищої освіти онлайн через електронні кабінети. Реєстрація у них стартувала 1 липня.
РБК-Україна із посиланням на Освіта.юа розповідає про те, як зареєструватись у кабінеті вступника.
З 1 липня до 20 жовтня 2025 року в ЄДЕБО працюватимуть особисті електронні кабінети вступників. Для їх створення потрібно зайти на сайт системи подання заяв в електронній формі.
При реєстрації абітурієнт має вказати електронну адресу - вона стане логіном для входу. Система перевірить, чи не використовується вже такий логін. У разі збігу потрібно створити новий унікальний логін. На пошту надійде лист із посиланням для активації доступу.
Важливо: не можна використовувати поштові сервіси, заблоковані в Україні, наприклад, mail.ru чи yandex.ru.
Також для створення кабінету потрібно внести:
Електронний кабінет можна створити лише з документом про освіту, виданим не раніше 1998 року (пластиковим). Якщо документ старший - заяву потрібно подавати особисто у паперовій формі.
Якщо сертифіката НМТ немає, слід обрати опцію "Не маю сертифікатів НМТ" та зареєструвати кабінет за паспортом або іншим документом.
Консультаційні центри працюватимуть у приймальних комісіях вишів. Там вступникам допоможуть створити електронний кабінет, внести заяви та завантажити документи.
Після подання першої заяви змінити інформацію в кабінеті неможливо. Тому варто ретельно перевірити, чи все внесено правильно.
Абітурієнт може подати:
У кожній заяві на бюджет потрібно виставити пріоритетність від 1 (найвища) до 5 (найнижча). Після подання заяви змінити її пріоритетність неможливо. У 2025 році за бажанням вступник також зможе виставити пріоритетність заявам на контракт.
Прийом заяв триває з 19 липня до 18:00 1 серпня 2025 року (окрім вступу до військових вишів і підрозділів).
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