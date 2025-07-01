Регистрация стартовала. Как создать кабинет абитуриента 2025: инструкция

В 2025 году поступающие подают заявления в учреждения высшего образования онлайн через электронные кабинеты. Регистрация в них стартовала 1 июля.
РБК-Украина со ссылкой на Освіта.юа рассказывает о том, как зарегистрироваться в кабинете абитуриента.
С 1 июля до 20 октября 2025 года в ЕГЭБО будут работать личные электронные кабинеты абитуриентов. Для их создания нужно зайти на сайт системы подачи заявлений в электронной форме.
При регистрации абитуриент должен указать электронный адрес - он станет логином для входа. Система проверит, не используется ли уже такой логин. В случае совпадения нужно создать новый уникальный логин. На почту придет письмо со ссылкой для активации доступа.
Важно: нельзя использовать почтовые сервисы, заблокированные в Украине, например, mail.ru или yandex.ru.
Также для создания кабинета нужно внести:
Электронный кабинет можно создать только с документом об образовании, выданным не ранее 1998 года (пластиковым). Если документ старше - заявление нужно подавать лично в бумажной форме.
Если сертификата НМТ нет, следует выбрать опцию "Не имею сертификатов НМТ" и зарегистрировать кабинет по паспорту или другому документу.
Консультационные центры будут работать в приемных комиссиях вузов. Там абитуриентам помогут создать электронный кабинет, внести заявления и загрузить документы.
После подачи первого заявления изменить информацию в кабинете невозможно. Поэтому стоит тщательно проверить, все ли внесено правильно.
Абитуриент может подать:
В каждом заявлении на бюджет нужно выставить приоритетность от 1 (самая высокая) до 5 (самая низкая). После подачи заявления изменить его приоритетность невозможно. В 2025 году по желанию абитуриент также сможет выставить приоритетность заявлениям на контракт.
Прием заявлений продолжается с 19 июля до 18:00 1 августа 2025 года (кроме поступления в военные вузы и подразделения).
Ранее мы подробно рассказывали обо всем, что нужно знать абитуриентам в 2025 году.
Читайте также о том, что Киевский национальный университет Тараса Шевченко обновил цены на обучение в 2025-2026 годах.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.