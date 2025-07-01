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Регистрация стартовала. Как создать кабинет абитуриента 2025: инструкция

Как зарегистрироваться в кабинете абитуриента (фото иллюстративное: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В 2025 году поступающие подают заявления в учреждения высшего образования онлайн через электронные кабинеты. Регистрация в них стартовала 1 июля.

РБК-Украина со ссылкой на Освіта.юа рассказывает о том, как зарегистрироваться в кабинете абитуриента.

Регистрация электронного кабинета абитуриента: как и когда это сделать

С 1 июля до 20 октября 2025 года в ЕГЭБО будут работать личные электронные кабинеты абитуриентов. Для их создания нужно зайти на сайт системы подачи заявлений в электронной форме.

Кабинет абитуриента (скриншот)

Что нужно для регистрации

При регистрации абитуриент должен указать электронный адрес - он станет логином для входа. Система проверит, не используется ли уже такой логин. В случае совпадения нужно создать новый уникальный логин. На почту придет письмо со ссылкой для активации доступа.

Важно: нельзя использовать почтовые сервисы, заблокированные в Украине, например, mail.ru или yandex.ru.

Также для создания кабинета нужно внести:

  • данные одного из сертификатов НМТ (номер, пин-код, год - 2022, 2023, 2024 или 2025);
  • серию и номер документа о ранее полученном образовании;
  • тип, серию (если есть) и номер документа, удостоверяющего личность, или РНУКПП (если НМТ отсутствует);
  • реквизиты документов, подтверждающих право на льготные условия поступления.

Электронный кабинет можно создать только с документом об образовании, выданным не ранее 1998 года (пластиковым). Если документ старше - заявление нужно подавать лично в бумажной форме.

Если сертификата НМТ нет, следует выбрать опцию "Не имею сертификатов НМТ" и зарегистрировать кабинет по паспорту или другому документу.

Какие данные нужно загрузить после активации кабинета

  • контактный телефон в формате +380 (можно указать несколько номеров или иностранный, сняв отметку "Украина");
  • цветную фотографию 3×4 см в формате JPG или JPEG (до 1 Мб);
  • дополнительные сертификаты НМТ (если есть - указать номер, PIN-код и год).

Где получить помощь

Консультационные центры будут работать в приемных комиссиях вузов. Там абитуриентам помогут создать электронный кабинет, внести заявления и загрузить документы.

После подачи первого заявления изменить информацию в кабинете невозможно. Поэтому стоит тщательно проверить, все ли внесено правильно.

Сколько заявлений можно подать и до когда

Абитуриент может подать:

  • до 5 заявлений на бюджет (в любые вузы, без ограничений по специальностям);
  • до 10 заявлений на контракт.

В каждом заявлении на бюджет нужно выставить приоритетность от 1 (самая высокая) до 5 (самая низкая). После подачи заявления изменить его приоритетность невозможно. В 2025 году по желанию абитуриент также сможет выставить приоритетность заявлениям на контракт.

Прием заявлений продолжается с 19 июля до 18:00 1 августа 2025 года (кроме поступления в военные вузы и подразделения).

Ранее мы подробно рассказывали обо всем, что нужно знать абитуриентам в 2025 году.

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