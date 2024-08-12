Реєстрація шлюбу у ЦНАП: як подати заяву та які документи потрібні

Щоб зареєструвати шлюб, жінка та чоловік повинні подати особисто письмову заяву про державну реєстрацію шлюбу до будь-якого ЦНАП.

Із собою потрібно взяти:

паспорт громадянина України;

документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу (якщо це повторний шлюб);

квитанцію про сплату державного мита.

Після подання заяви шлюб буде зареєстрований через місяць. Якщо пара має поважні причини, і вони документально підтверджені, то може подати спільну заяву про реєстрацію шлюбу до закінчення цього терміну. Тоді керівник відділу дозволяє реєстрацію раніше.

"Шлюб буде зареєстрований в присутності наречених. Для цього потрібно пред’явити паспорти або документи для посвідчення особи і віку або паспортні документи іноземця чи документа, що посвідчує особу без громадянства", - зазначає Наталія Шамрай.

Уповноважений працівник органу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) складає актовий запис про шлюб в електронному вигляді та видає свідоцтво про шлюб.

"Ви також можете подати заяву через портал "Дія". Це дозволить вибрати місце, час і формат церемонії. Уся процедура займає менше 15 хвилин, а скористатися послугою можуть громадяни України, старші 18 років та які мають електронний підпис", - пояснює директор департаменту надання адміністративних послуг КМДА.

Обраний відділ ДРАЦС надішле результат розгляду заяви та деталі щодо церемонії на електронну пошту. Парі залишається лише з’явитися у відділ ДРАЦС у день одруження.