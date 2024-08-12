RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Регистрация брака в ЦНАП: как подать заявление и какие документы нужны

Фото: Женитьба (иллюстративная freepik.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Зарегистрировать брак в Украине можно в центрах предоставления административных услуг. Молодоженам выдадут свидетельство о браке.

Как это сделать и какие документы нужны, в комментарии РБК-Украина сообщила директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай.

Чтобы зарегистрировать брак, женщина и мужчина должны подать лично письменное заявление о государственной регистрации брака в любой ЦНАП.

С собой нужно взять:

  • паспорт гражданина Украины;
  • документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака (если это повторный брак);
  • квитанцию об уплате госпошлины.

После подачи заявления брак будет зарегистрирован через месяц. Если пара имеет уважительные причины и они документально подтверждены, то может подать совместное заявление о регистрации брака до истечения этого срока. Тогда руководитель отдела разрешает регистрацию раньше.

"Брак будет зарегистрирован в присутствии молодоженов. Для этого нужно предъявить паспорта или документы для удостоверения личности и возраста или паспортные документы иностранца или документа, удостоверяющего личность без гражданства", - отмечает Наталья Шамрай.

Уполномоченный работник органа государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) составляет актовую запись о браке в электронном виде и выдает свидетельство о браке.

"Вы также можете подать заявление через портал "Дія". Это позволит выбрать место, время и формат церемонии. Вся процедура занимает менее 15 минут, а воспользоваться услугой могут граждане Украины старше 18 лет и имеющие электронную подпись", - объясняет директор департамента предоставления административных услуг КГГА.

Выбранный отдел ГРАГС пришлет результат рассмотрения заявления и детали церемонии на электронную почту. Паре остается только явиться в отдел ГРАГС в день женитьбы.

Напомним, мы писали о топ-5 услугах, за которыми больше всего обращаются в ЦНАПы летом.

Также мы рассказывали, что в ЦНАПах во время войны продолжают предоставлять почти 450 видов услуг: от оформления паспортов и помощи при рождении ребенка до комплекса услуг ветеранам, которые с помощью ЦНАПов можно сделать по одному заявлению.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЦПАУДокументыЖенитьба