Регистрация брака в ЦНАП: как подать заявление и какие документы нужны

Чтобы зарегистрировать брак, женщина и мужчина должны подать лично письменное заявление о государственной регистрации брака в любой ЦНАП.

С собой нужно взять:

паспорт гражданина Украины;

документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака (если это повторный брак);

квитанцию об уплате госпошлины.

После подачи заявления брак будет зарегистрирован через месяц. Если пара имеет уважительные причины и они документально подтверждены, то может подать совместное заявление о регистрации брака до истечения этого срока. Тогда руководитель отдела разрешает регистрацию раньше.

"Брак будет зарегистрирован в присутствии молодоженов. Для этого нужно предъявить паспорта или документы для удостоверения личности и возраста или паспортные документы иностранца или документа, удостоверяющего личность без гражданства", - отмечает Наталья Шамрай.

Уполномоченный работник органа государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) составляет актовую запись о браке в электронном виде и выдает свидетельство о браке.

"Вы также можете подать заявление через портал "Дія". Это позволит выбрать место, время и формат церемонии. Вся процедура занимает менее 15 минут, а воспользоваться услугой могут граждане Украины старше 18 лет и имеющие электронную подпись", - объясняет директор департамента предоставления административных услуг КГГА.

Выбранный отдел ГРАГС пришлет результат рассмотрения заявления и детали церемонии на электронную почту. Паре остается только явиться в отдел ГРАГС в день женитьбы.