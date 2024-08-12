Реєстрація шлюбу у ЦНАП: як подати заяву та які документи потрібні
Зареєструвати одруження в Україні можна у центрах надання адміністративних послуг. Нареченим видадуть свідоцтво про шлюб.
Як це зробити та які документи потрібні, у коментарі РБК-Україна повідомила директор департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай.
Щоб зареєструвати шлюб, жінка та чоловік повинні подати особисто письмову заяву про державну реєстрацію шлюбу до будь-якого ЦНАП.
Із собою потрібно взяти:
- паспорт громадянина України;
- документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу (якщо це повторний шлюб);
- квитанцію про сплату державного мита.
Після подання заяви шлюб буде зареєстрований через місяць. Якщо пара має поважні причини, і вони документально підтверджені, то може подати спільну заяву про реєстрацію шлюбу до закінчення цього терміну. Тоді керівник відділу дозволяє реєстрацію раніше.
"Шлюб буде зареєстрований в присутності наречених. Для цього потрібно пред’явити паспорти або документи для посвідчення особи і віку або паспортні документи іноземця чи документа, що посвідчує особу без громадянства", - зазначає Наталія Шамрай.
Уповноважений працівник органу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) складає актовий запис про шлюб в електронному вигляді та видає свідоцтво про шлюб.
"Ви також можете подати заяву через портал "Дія". Це дозволить вибрати місце, час і формат церемонії. Уся процедура займає менше 15 хвилин, а скористатися послугою можуть громадяни України, старші 18 років та які мають електронний підпис", - пояснює директор департаменту надання адміністративних послуг КМДА.
Обраний відділ ДРАЦС надішле результат розгляду заяви та деталі щодо церемонії на електронну пошту. Парі залишається лише з’явитися у відділ ДРАЦС у день одруження.
Нагадаємо, ми писали про топ-5 послуг, за якими найбільше звертаються до ЦНАПів влітку.
Також ми розповідали, що в ЦНАПах під час війни продовжують надавати майже 450 видів послуг: від оформлення паспортів і допомоги при народженні дитини до комплексу послуг ветеранам, які за допомогою ЦНАПів можна зробити за однією заявою.
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