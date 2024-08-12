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Регистрация брака в ЦНАП: как подать заявление и какие документы нужны

Киев, Украина, Понедельник 12 августа 2024 20:00
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Регистрация брака в ЦНАП: как подать заявление и какие документы нужны Фото: Женитьба (иллюстративная freepik.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Зарегистрировать брак в Украине можно в центрах предоставления административных услуг. Молодоженам выдадут свидетельство о браке.

Как это сделать и какие документы нужны, в комментарии РБК-Украина сообщила директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай.

Чтобы зарегистрировать брак, женщина и мужчина должны подать лично письменное заявление о государственной регистрации брака в любой ЦНАП.

С собой нужно взять:

  • паспорт гражданина Украины;
  • документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака (если это повторный брак);
  • квитанцию об уплате госпошлины.

После подачи заявления брак будет зарегистрирован через месяц. Если пара имеет уважительные причины и они документально подтверждены, то может подать совместное заявление о регистрации брака до истечения этого срока. Тогда руководитель отдела разрешает регистрацию раньше.

"Брак будет зарегистрирован в присутствии молодоженов. Для этого нужно предъявить паспорта или документы для удостоверения личности и возраста или паспортные документы иностранца или документа, удостоверяющего личность без гражданства", - отмечает Наталья Шамрай.

Уполномоченный работник органа государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) составляет актовую запись о браке в электронном виде и выдает свидетельство о браке.

"Вы также можете подать заявление через портал "Дія". Это позволит выбрать место, время и формат церемонии. Вся процедура занимает менее 15 минут, а воспользоваться услугой могут граждане Украины старше 18 лет и имеющие электронную подпись", - объясняет директор департамента предоставления административных услуг КГГА.

Выбранный отдел ГРАГС пришлет результат рассмотрения заявления и детали церемонии на электронную почту. Паре остается только явиться в отдел ГРАГС в день женитьбы.

Напомним, мы писали о топ-5 услугах, за которыми больше всего обращаются в ЦНАПы летом.

Также мы рассказывали, что в ЦНАПах во время войны продолжают предоставлять почти 450 видов услуг: от оформления паспортов и помощи при рождении ребенка до комплекса услуг ветеранам, которые с помощью ЦНАПов можно сделать по одному заявлению.

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