Реєстрація нерухомості у ЦНАП: які документи потрібні і скільки це коштує

Нагадаємо, ми писали, що в ЦНАПах під час війни продовжують надавати майже 450 видів послуг: від оформлення паспортів і допомоги при народженні дитини до комплексу послуг ветеранам, які за допомогою ЦНАПів можна зробити за однією заявою.

Також ми розповідали про топ-5 послуг, за якими найбільше звертаються до ЦНАПів влітку.

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