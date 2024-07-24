UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Реєстрація нерухомості у ЦНАП: які документи потрібні і скільки це коштує

Фото: Послуги у ЦНАП Києва (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ольга Маджумдар

Реєстрація нерухомого майна – одна із найпопулярніших послуг, за якими звертаються до ЦНАП у Києві влітку. Звичайна процедура займає 5 робочих днів, термінова – 2 години.

Які документи необхідно мати для реєстрації нерухомого майна та скільки становитиме адміністративний збір, у коментарі РБК-Україна повідомила директор департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай.

Для державної реєстрації права власності на нерухоме майно до ЦНАП можна звернутися особисто або через представника з нотаріальним дорученням.

Із собою треба мати такі документи:

  • паспорт;
  • податковий номер;
  • у разі подачі документів на державну реєстрацію уповноваженою особою подається документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи;
  • документ, який підтверджує набуття, зміну або припинення права власності на нерухоме майно (свідоцтво про право власності, свідоцтво про право на спадщину, державний акт на право приватної власності на землю, судове рішення, що набрало законної сили щодо набуття, зміни або припинення права власності);
  • технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.

Процедура державної реєстрації майна займає 5 робочих днів, пояснює Наталія Шамрай. Адміністративний збір при цьому становить 300 грн.

Водночас доступні також скорочені терміни державної реєстрації майна:

  • 2 робочих дні (адміністративний збір – 3030 грн);
  • 1 робочий день – 6060 грн;
  • 2 години – 15 140 грн.

Нагадаємо, ми писали, що в ЦНАПах під час війни продовжують надавати майже 450 видів послуг: від оформлення паспортів і допомоги при народженні дитини до комплексу послуг ветеранам, які за допомогою ЦНАПів можна зробити за однією заявою.

Також ми розповідали про топ-5 послуг, за якими найбільше звертаються до ЦНАПів влітку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЦПАУДокументи