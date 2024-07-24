Реєстрація нерухомості у ЦНАП: які документи потрібні і скільки це коштує

Реєстрація нерухомого майна – одна із найпопулярніших послуг, за якими звертаються до ЦНАП у Києві влітку. Звичайна процедура займає 5 робочих днів, термінова – 2 години.
Які документи необхідно мати для реєстрації нерухомого майна та скільки становитиме адміністративний збір, у коментарі РБК-Україна повідомила директор департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай.
Для державної реєстрації права власності на нерухоме майно до ЦНАП можна звернутися особисто або через представника з нотаріальним дорученням.
Із собою треба мати такі документи:
Процедура державної реєстрації майна займає 5 робочих днів, пояснює Наталія Шамрай. Адміністративний збір при цьому становить 300 грн.
Водночас доступні також скорочені терміни державної реєстрації майна:
Нагадаємо, ми писали, що в ЦНАПах під час війни продовжують надавати майже 450 видів послуг: від оформлення паспортів і допомоги при народженні дитини до комплексу послуг ветеранам, які за допомогою ЦНАПів можна зробити за однією заявою.
Також ми розповідали про топ-5 послуг, за якими найбільше звертаються до ЦНАПів влітку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.