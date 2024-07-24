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Регистрация недвижимости в ЦНАП: какие документы нужны и сколько это стоит

Фото: Услуги в ЦНАП Киева (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Ольга Маджумдар

Регистрация недвижимого имущества – одна из самых популярных услуг, за которыми обращаются в ЦНАП в Киеве летом. Обычная процедура занимает 5 рабочих дней, срочная – 2 часа.

Какие документы необходимо иметь для регистрации недвижимого имущества и сколько составит административный сбор, в комментарии РБК-Украина сообщила директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай.

Для государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество в ЦНАП можно обратиться лично или через представителя с нотариальным поручением.

С собой нужно иметь следующие документы:

  • паспорт;
  • налоговый номер;
  • в случае подачи документов на государственную регистрацию уполномоченным лицом представляется документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени другого лица;
  • документ, подтверждающий приобретение, изменение или прекращение права собственности на недвижимое имущество (свидетельство о праве собственности, свидетельство о праве на наследство, государственный акт на право частной собственности на землю, судебное решение, вступившее в законную силу относительно вступления, изменения или прекращения права собственности);
  • технический паспорт на объект недвижимого имущества.

Процедура государственной регистрации имущества занимает 5 рабочих дней, объясняет Наталья Шамрай. Административный сбор при этом составляет 300 грн.

В то же время доступны также сокращенные сроки государственной регистрации имущества:

  • 2 рабочих дня (административный сбор – 3030 грн);
  • 1 рабочий день – 6060 грн;
  • 2 часа – 15 140 грн.

Напомним, мы писали, что в ЦНАПах во время войны продолжают оказывать почти 450 видов услуг: от оформления паспортов и пособий при рождении ребенка до комплекса услуг ветеранам, которые с помощью ЦНАПов можно сделать по одному заявлению.

Также мы рассказывали о топ-5 услугах, за которыми больше всего обращаются в ЦНАП летом.

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