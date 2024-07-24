Регистрация недвижимости в ЦНАП: какие документы нужны и сколько это стоит

Для государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество в ЦНАП можно обратиться лично или через представителя с нотариальным поручением.

С собой нужно иметь следующие документы:

паспорт;

налоговый номер;

в случае подачи документов на государственную регистрацию уполномоченным лицом представляется документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени другого лица;

документ, подтверждающий приобретение, изменение или прекращение права собственности на недвижимое имущество (свидетельство о праве собственности, свидетельство о праве на наследство, государственный акт на право частной собственности на землю, судебное решение, вступившее в законную силу относительно вступления, изменения или прекращения права собственности);

технический паспорт на объект недвижимого имущества.

Процедура государственной регистрации имущества занимает 5 рабочих дней, объясняет Наталья Шамрай. Административный сбор при этом составляет 300 грн.

В то же время доступны также сокращенные сроки государственной регистрации имущества: