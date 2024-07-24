Регистрация недвижимости в ЦНАП: какие документы нужны и сколько это стоит

Регистрация недвижимого имущества – одна из самых популярных услуг, за которыми обращаются в ЦНАП в Киеве летом. Обычная процедура занимает 5 рабочих дней, срочная – 2 часа.
Какие документы необходимо иметь для регистрации недвижимого имущества и сколько составит административный сбор, в комментарии РБК-Украина сообщила директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай.
Для государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество в ЦНАП можно обратиться лично или через представителя с нотариальным поручением.
С собой нужно иметь следующие документы:
Процедура государственной регистрации имущества занимает 5 рабочих дней, объясняет Наталья Шамрай. Административный сбор при этом составляет 300 грн.
В то же время доступны также сокращенные сроки государственной регистрации имущества:
Напомним, мы писали, что в ЦНАПах во время войны продолжают оказывать почти 450 видов услуг: от оформления паспортов и пособий при рождении ребенка до комплекса услуг ветеранам, которые с помощью ЦНАПов можно сделать по одному заявлению.
Также мы рассказывали о топ-5 услугах, за которыми больше всего обращаются в ЦНАП летом.
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