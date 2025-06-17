Реєстрація електронних кабінетів для вступу стартує з 25 червня: що треба знати

В Україні вже наступного тижня розпочнеться реєстрація електронних кабінетів для вступників. Абітурієнтів закликають не плутати їх з кабінетом учасника НМТ.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство освіти і науки України (МОН).
З 25 червня це зможуть зробити учні після 9 класу, які планують вступ до закладів фахової передвищої освіти. А з 1 липня така можливість відкриється для всіх інших абітурієнтів - зокрема до закладів вищої освіти.
Електронний кабінет потрібен для подання заяв на вступ. Навіть якщо абітурієнт вже створював кабінет у минулі роки, цьогоріч потрібно зареєструвати новий - усі торішні облікові записи анульовано.
У МОН наголошують, що не варто плутати кабінет вступника з кабінетом учасника НМТ на сайті testportal.gov.ua - це різні системи. Кабінет для вступу створюється за іншим посиланням: vstup.edbo.gov.ua.
На цьому ж сайті найближчим часом з’являться інструкції з реєстрації. Крім того, з 25 червня почне працювати гаряча лінія ДП "Інфоресурс", де вступники зможуть отримати консультації з усіх питань, пов’язаних з реєстрацією кабінету та онлайн-вступом.
Нагадаємо, в Україні з 1 липня стартує вступна кампанія-2025. Абітурієнти на бакалаврат подаватимуть результати НМТ (100+ балів), на магістратуру - ЄВІ та ЄФВВ. Подати заяви можна буде до 1 серпня, зарахування триватиме до 30 серпня. Розширено перелік спеціальностей для ЄФВВ, додано нові тести. Заявки прийматимуть через електронні кабінети, які потрібно зареєструвати наново.
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