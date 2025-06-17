Регистрация электронных кабинетов для поступления стартует с 25 июня: что нужно знать

В Украине уже на следующей неделе начнется регистрация электронных кабинетов для поступающих. Абитуриентов призывают не путать их с кабинетом участника НМТ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).
С 25 июня это смогут сделать ученики после 9 класса, которые планируют поступление в учреждения профессионального предвысшего образования. А с 1 июля такая возможность откроется для всех остальных абитуриентов - в частности в учреждения высшего образования.
Электронный кабинет нужен для подачи заявлений на поступление. Даже если абитуриент уже создавал кабинет в прошлые годы, в этом году нужно зарегистрировать новый - все прошлогодние учетные записи аннулированы.
В МОН отмечают, что не стоит путать кабинет абитуриента с кабинетом участника НМТ на сайте testportal.gov.ua - это разные системы. Кабинет для поступления создается по другой ссылке: vstup.edbo.gov.ua.
На этом же сайте в ближайшее время появятся инструкции по регистрации. Кроме того, с 25 июня начнет работать горячая линия ГП "Инфоресурс", где поступающие смогут получить консультации по всем вопросам, связанным с регистрацией кабинета и онлайн-поступлением.
Напомним, в Украине с 1 июля стартует вступительная кампания-2025. Абитуриенты на бакалавриат будут подавать результаты НМТ (100+ баллов), на магистратуру - ЕВЭ и ЕФВЭ. Подать заявления можно будет до 1 августа, зачисление продлится до 30 августа. Расширен перечень специальностей для ЕФВВ, добавлены новые тесты. Заявки будут принимать через электронные кабинеты, которые нужно зарегистрировать заново.
Также РБК-Украина писало, что в 2025 году контракт на популярные специальности - право, экономику, менеджмент, туризм, журналистику - подорожает: его приравняют к себестоимости обучения. Причина - перенасыщение рынка труда. В то же время менее популярные, но востребованные специальности, как агрономия, останутся более доступными.
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