Регистрация электронных кабинетов для поступления стартует с 25 июня: что нужно знать

С 25 июня это смогут сделать ученики после 9 класса, которые планируют поступление в учреждения профессионального предвысшего образования. А с 1 июля такая возможность откроется для всех остальных абитуриентов - в частности в учреждения высшего образования.

Электронный кабинет нужен для подачи заявлений на поступление. Даже если абитуриент уже создавал кабинет в прошлые годы, в этом году нужно зарегистрировать новый - все прошлогодние учетные записи аннулированы.

В МОН отмечают, что не стоит путать кабинет абитуриента с кабинетом участника НМТ на сайте testportal.gov.ua - это разные системы. Кабинет для поступления создается по другой ссылке: vstup.edbo.gov.ua.

На этом же сайте в ближайшее время появятся инструкции по регистрации. Кроме того, с 25 июня начнет работать горячая линия ГП "Инфоресурс", где поступающие смогут получить консультации по всем вопросам, связанным с регистрацией кабинета и онлайн-поступлением.