Реєстрація електронних кабінетів для вступу стартує з 25 червня: що треба знати

В Україні вже наступного тижня розпочнеться реєстрація електронних кабінетів для вступників. Абітурієнтів закликають не плутати їх з кабінетом учасника НМТ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство освіти і науки України (МОН).

З 25 червня це зможуть зробити учні після 9 класу, які планують вступ до закладів фахової передвищої освіти. А з 1 липня така можливість відкриється для всіх інших абітурієнтів - зокрема до закладів вищої освіти.

Електронний кабінет потрібен для подання заяв на вступ. Навіть якщо абітурієнт вже створював кабінет у минулі роки, цьогоріч потрібно зареєструвати новий - усі торішні облікові записи анульовано.

У МОН наголошують, що не варто плутати кабінет вступника з кабінетом учасника НМТ на сайті testportal.gov.ua - це різні системи. Кабінет для вступу створюється за іншим посиланням: vstup.edbo.gov.ua.

На цьому ж сайті найближчим часом з’являться інструкції з реєстрації. Крім того, з 25 червня почне працювати гаряча лінія ДП "Інфоресурс", де вступники зможуть отримати консультації з усіх питань, пов’язаних з реєстрацією кабінету та онлайн-вступом.