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Реєстрація електронних кабінетів для вступу стартує з 25 червня: що треба знати

Вівторок 17 червня 2025 10:47
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Реєстрація електронних кабінетів для вступу стартує з 25 червня: що треба знати Фото: Реєстрація електронних кабінетів для вступу-2025 (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні вже наступного тижня розпочнеться реєстрація електронних кабінетів для вступників. Абітурієнтів закликають не плутати їх з кабінетом учасника НМТ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство освіти і науки України (МОН).

З 25 червня це зможуть зробити учні після 9 класу, які планують вступ до закладів фахової передвищої освіти. А з 1 липня така можливість відкриється для всіх інших абітурієнтів - зокрема до закладів вищої освіти.

Електронний кабінет потрібен для подання заяв на вступ. Навіть якщо абітурієнт вже створював кабінет у минулі роки, цьогоріч потрібно зареєструвати новий - усі торішні облікові записи анульовано.

У МОН наголошують, що не варто плутати кабінет вступника з кабінетом учасника НМТ на сайті testportal.gov.ua - це різні системи. Кабінет для вступу створюється за іншим посиланням: vstup.edbo.gov.ua.

На цьому ж сайті найближчим часом з’являться інструкції з реєстрації. Крім того, з 25 червня почне працювати гаряча лінія ДП "Інфоресурс", де вступники зможуть отримати консультації з усіх питань, пов’язаних з реєстрацією кабінету та онлайн-вступом.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня стартує вступна кампанія-2025. Абітурієнти на бакалаврат подаватимуть результати НМТ (100+ балів), на магістратуру - ЄВІ та ЄФВВ. Подати заяви можна буде до 1 серпня, зарахування триватиме до 30 серпня. Розширено перелік спеціальностей для ЄФВВ, додано нові тести. Заявки прийматимуть через електронні кабінети, які потрібно зареєструвати наново.

Також РБК-Україна писало, що у 2025 році контракт на популярні спеціальності - право, економіку, менеджмент, туризм, журналістику - подорожчає: його прирівняють до собівартості навчання. Причина - перенасичення ринку праці. Водночас менш популярні, але затребувані спеціальності, як агрономія, залишаться доступнішими.

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