ua en ru
Вт, 17 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Регистрация электронных кабинетов для поступления стартует с 25 июня: что нужно знать

Вторник 17 июня 2025 10:47
UA EN RU
Регистрация электронных кабинетов для поступления стартует с 25 июня: что нужно знать Фото: Регистрация электронных кабинетов для поступления-2025 (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине уже на следующей неделе начнется регистрация электронных кабинетов для поступающих. Абитуриентов призывают не путать их с кабинетом участника НМТ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).

С 25 июня это смогут сделать ученики после 9 класса, которые планируют поступление в учреждения профессионального предвысшего образования. А с 1 июля такая возможность откроется для всех остальных абитуриентов - в частности в учреждения высшего образования.

Электронный кабинет нужен для подачи заявлений на поступление. Даже если абитуриент уже создавал кабинет в прошлые годы, в этом году нужно зарегистрировать новый - все прошлогодние учетные записи аннулированы.

В МОН отмечают, что не стоит путать кабинет абитуриента с кабинетом участника НМТ на сайте testportal.gov.ua - это разные системы. Кабинет для поступления создается по другой ссылке: vstup.edbo.gov.ua.

На этом же сайте в ближайшее время появятся инструкции по регистрации. Кроме того, с 25 июня начнет работать горячая линия ГП "Инфоресурс", где поступающие смогут получить консультации по всем вопросам, связанным с регистрацией кабинета и онлайн-поступлением.

Напомним, в Украине с 1 июля стартует вступительная кампания-2025. Абитуриенты на бакалавриат будут подавать результаты НМТ (100+ баллов), на магистратуру - ЕВЭ и ЕФВЭ. Подать заявления можно будет до 1 августа, зачисление продлится до 30 августа. Расширен перечень специальностей для ЕФВВ, добавлены новые тесты. Заявки будут принимать через электронные кабинеты, которые нужно зарегистрировать заново.

Также РБК-Украина писало, что в 2025 году контракт на популярные специальности - право, экономику, менеджмент, туризм, журналистику - подорожает: его приравняют к себестоимости обучения. Причина - перенасыщение рынка труда. В то же время менее популярные, но востребованные специальности, как агрономия, останутся более доступными.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вступительная кампания
Новости
Прямое попадание баллистики. Как выглядит дом в Соломенском районе Киева после "прилета"
Прямое попадание баллистики. Как выглядит дом в Соломенском районе Киева после "прилета"
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде