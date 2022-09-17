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Реестр оружия может быть запущен в октябре: каким он будет

Фото: реестр оружия могут запустить в октябре (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Единый реестр оружия может появиться в Украине уже в конце октября. Он будет способствовать предотвращению незаконного обращения оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замминистра внутренних дел Игоря Бондаренко "Укринформу".

Если законопроект №5708 "О праве на гражданское огнестрельное оружие" не примут в ближайшее время, то МВД путем внесения изменений в ведомственные подзаконные нормативные акты самостоятельно запустит Единый реестр до конца октября.

По его словам, система будет документировать полный жизненный цикл оружия - от его импорта или производства до продажи и уничтожения. Это будет способствовать созданию условий предотвращения незаконного обращения оружия.

"Фнкционал реестра предусматривает создание электронного кабинета владельца оружия, по которому лицо может подавать заявку на приобретение и хранение оружия, изменение места хранения, проводить актуализацию данных и осуществлять другие обязательные процедуры", - сказал Бондаренко.

Украинцы смогут увидеть в нем информацию о себе, понимать актуальность сроков документов, получать новые сервисы и т.д. В реестре будет храниться информация о логической связи гражданина и оружия.

"Единица оружия, его регистрационный номер, образец отстрелянного шара - это и есть набор данных об информационном объекте. То есть вся эта информация позволяет уникально идентифицировать при любых обстоятельствах каждую единицу оружия. ФИО лица, дата и место рождения, фото - есть набором данных о личности", - сказал замглавы МВД.

На данный момент реестр находится в опытной эксплуатации, а процедуры и процессы, которые автоматизирует система, тестируются. Когда МВД будет вводить его в промышленную эксплуатацию, то оно получим сертификат о защищенности системы от несанкционированного доступа - так называемый аттестат соответствия КСЗИ (комплексная система защиты информации - ред.), который выдает Госспецсвязи.

Напомним, недавно в Украине был презентован модуль информационно-аналитической системы "СОТА" по мониторингу поставок вооружения от государств-партнеров.

Кроме того, Украина использует три системы контроля за вооружением, предоставленными партнерами.

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