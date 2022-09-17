Реєстр зброї можуть запустити у жовтні: яким він буде

Якщо законопроект №5708 "Про право на цивільну вогнепальну зброю" не приймуть найближчим часом, то МВС шляхом внесення змін до відомчих підзаконних нормативних актів самостійно запустить Єдиний реєстр до кінця жовтня.

За його словами система буде документувати повний життєвий цикл зброї - від її імпорту чи виробництва до продажу та знищення. Це сприятиме створенню умов запобігання незаконному обігу зброї.

"Фнкціонал реєстру передбачає створення електронного кабінету власника зброї, через який особа може подавати заявку на придбання та зберігання зброї, зміну місця зберігання, проводити актуалізацію даних та здійснювати інші обов’язкові процедури", - сказав Бондаренко.

Українці зможуть побачити у ньому інформацію про себе, розуміти актуальність строків щодо документів, отримувати нові сервіси тощо. У реєстрі зберігатиметься інформація про логічний зв’язок громадянина і зброї.

"Одиниця зброї, її реєстраційний номер, зразок відстріляної кулі - це і є набір даних про інформаційний об’єкт. Тобто вся ця інформація дозволяє унікально ідентифікувати за будь-яких обставин кожну одиницю зброї. ПІБ особи, дата і місце народження, фото - є набором даних про особу", - сказав заступник голови МВС.

На даний момоент реєстр перебуває в дослідній експлуатації, а процедури і процеси, які автоматизує система, тестуються. Коли МВС буде вводити його в промислову експлуатацію, то воно отримаємо сертифікат про захищеність системи від несанкціонованого доступу - так званий атестат відповідності КСЗІ (комплексна система захисту інформації - ред.), який видає Держспецзв’язку.