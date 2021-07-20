В реестр олигархов могут попасть до пяти нардепов, - Корниенко

После принятия закона об олигархах в соответствующий реестр могут попасть до пяти действующих народных депутатов. Закон будет принят этой осенью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко "Українським новинам" .

По его словам, закон об олигархах в любом случае будет принят осенью. Он также отметил, что нужно сосредоточиться на наработке смежного антитрастового законодательства, закона об Антимонопольном комитете и о СМИ.

Он также ответил на вопрос, сколько депутатов Рады в теории могут внести в реестр олигархов.

"Надо посмотреть, какая будет конечная версия закона. Мне кажется, что до 5-ти человек может претендовать. Называть коллег не буду", - отметил Корниенко и уточнил, что речь не о нардепах из "Слуги народа".