Данилов назвал условие для появления в Украине списка олигархов
Список олигархов в Украине не может появиться без закона. Сейчас над ним работают в Верховной раде и когда его примут депутаты - зависит от них.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова на брифинге в Киеве.
"Что касается списка олигархов, список не может появиться без закона, это недопустимо… Еще раз говорю, будет закон - вы будете видеть. Это не будет какая-то кулуарщина, это будет абсолютно понятная всем процедура", - сказал он.
Данилов отметил, что президент Владимир Зеленский и СНБО свою работу по списку украинских олигархов сделали, и теперь все зависит от депутатов Верховной рады.
"Мы на них не влияем и не можем давить, законопроект принят в первом чтении, там есть обсуждение. Когда они это сделают, зависит от них", - резюмировал секретарь СНБО.
Напомним, ранее Данилов заявил о плане "Б", если закон об олигархах не сработает.
Отметим, комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС рекомендовал доработать проект об олигархах, поскольку документ не соответствует Соглашению об ассоциации Украины с ЕС.
Больше о планах главы государства по олигархам читайте в материале РБК-Украина "Олигархи в законе. Как Зеленский хочет ограничить крупнейших бизнесменов".